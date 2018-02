60 Jahre Diabetes Region Basel: So wichtig wie noch nie

Endlich zuhause! Dann aufs Sofa, Netflix an und die Chips-Packung in den Händen. Was gemütlich tönt, kann auf Dauer gefährlich sein. Ein Lebensstil, geprägt von wenig Bewegung, ungesunder Ernährung und gepaart mit Rauchen, fördert das Risiko an Diabetes Typ II zu erkranken. «In der Schweiz schätzt man die Zahl der an Diabetes Erkankten auf 500'000. Wir gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus», sagt Mariama Seck von der Diabetes Region Basel. Weltweit steigt die Zahl der Diabeteserkrankungen kontinuierlich an. Man rechnet, dass 5.6 Prozent der Weltbevölkerung unter der Zuckerkrankheit leiden, in der Schweiz sind es gar 5.9 Prozent.

Symptome für Diabetes Zunehmende Sehschwäche, Kribbeln in den Gliedern, gesteigerter Durst, Austrocknung der Haut, Gewichtsabnehme, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsschwäche

Lebensstil als Ursache

Es existieren zwei Typen der Diabetes-Erkrankung: Beim Diabetes Typ I liegt eine genetisch bedingte Stoffwechsel-Erkrankung vor, Diabetes Typ II entwickelt sich im Verlauf des Lebens. «Typ II Diabetes wird stark mit ungesundem Lebensstil assoziiert», erklärt Mariama Seck. Damit meint sie Menschen, die sich ungesund ernähren, rauchen und sich kaum bewegen. Auch bei diesem Typus können genetische Faktoren das Risiko erhöhen.

Fitness-Muffel? Keine Angst

Das Risiko der Diabetes-Erkrankung steigt, je älter die Menschen werden. «Es ist wahrscheinlich, dass jeder von uns einmal an Diabetes erkranken kann», sagt Mariama Seck. Das ist zwar erschreckend, dennoch gibt es eine gute Nachricht: Typ II Diabetes kann beeinflusst werden. «Man sollte Übergewicht vermeiden, den Body-Mass-Index kontrollieren und sich viel bewegen», beruhigt Mariama Seck. Keine Angst, ein täglicher Besuch im Fitness-Studio ist dafür nicht nötig. «Viel Bewegung im Alltag reicht aus», so die Diabetes-Expertin.

Daneben ist auch die richtige, gesunde Ernährung wichtig. Eine Hilfe ist die Lebensmittelpyramide. Empfohlen wird neben Gemüse, Obst und Salat viele ungezuckerte Getränke zu sich zu nehmen. Brot, Teigwaren, Hülsenfrüche nur in Massen zu geniessen. Ein bis zwei Portionen Milchprodukte täglich sollten nicht überschritten werden. Süssigkeiten, Fette und Öle nur gezielt und in geringem Masse. Und: Wer aufs Rauchen verzichtet tut nicht nur Gutes für seine Lungen, auch das Diabetes-Risiko sinkt.

Bild: Targan /commons.wikimedia.org

Diabetes Region Basel

Seit sechzig Jahren gibt es in Basel die Diabetes Gesellschaft, die sich in «Diabetes Region Basel» umbenannt hat und sich für die Interessen der Betroffenen einsetzt. «Wir vertreten die Anliegen der Betroffenen und helfen deren Lebensumstände zu verbessern», erklärt Mariama Seck. «Wir bieten neben Informationen rund ums Thema Diabetes Ernährungs- und Diabetesberatungen an». Mit gesunder Ernährung und einem Spaziergang oder etwas Sport nach der Arbeit kann man vorbeugen.