65. Baselbieter Team-OL in Oberwil

Ein Orientierungslauf durch den farbigen Herbstwald ist immer ein besonderes Erlebnis. Einmal mehr weist der Baselbieter Team-Orientierungslauf eine beeindruckende Beteiligung auf. Für die 65. Auflage haben sich 1‘337 Sportlerinnen und Sportler aller Alterskategorien angemeldet. So viele wie seit neun Jahren nicht mehr. Bei guten Witterungsbedingungen erwartet das Organisationskomitee unter der Leitung von Sportamt-Leiter Thomas Beugger gegen 60 weitere Teams, so dass gesamthaft gegen 1‘500 Sportlerinnen und Sportler am Start erwartet werden. Zum ersten Mal in der Geschichte findet der grösste kantonale Breitensportanlass im Laufgebiet „Allschwilerwald Süd“ statt. Das Waldgebiet zwischen Biel-Benken, Oberwil, Neuwiller und Allschwil zeichnet sich durch viele kleinere Waldstücke, eine Vielzahl von Wegen, zahlreiche Dickichte und auch sehr gut belaufbare detailreiche Waldstücke aus.

Als Wettkampfzentrum dient das Gymnasium Oberwil. Es wurden von den Verantwortlichen 30 Kategorien niveaugerechte und interessante Bahnen vorbereitet, so dass die OL-Routiniers wie auch OL-Neulinge auf ihre Rechnung kommen werden. Die längste Bahn erwartet die Elitekategorie TOM Herren mit 8.9 Kilometer, 140 Höhenmeter und 30 Kontrollposten. Die unter zwölfjährigen Kinder haben die kürzeste Bahn zu absolvieren. Ihre Bahn weist auf 2.9 Kilometer und 30 Meter Steigung elf Kontrollposten auf. Fünf der 50 Kontrollposten befinden sich auf französischem Boden der Gemeinde Neuwiller. Zwei Drittel der Vorangemeldeten sind Familien und Sie+Er-Teams Zwei Drittel der Vorangemeldeten starten in den typischen Breitensportkategorien Familie und Sie+Er. Angemeldet haben sich 149 Familien mit 559 Personen und 113 Sie+Er-Teams Diese Kategorien haben Distanzen von vier bis fünf Kilometer zu bewältigen.

In den verschiedenen Nachwuchskategorien haben sich erfreulicherweise 70 Teams angemeldet, davon 28 Schulklassen-Teams.

Am Start stehen gleichzeitig Eliteläuferinnen und Eliteläufer, Breitensportlerinnen und Breitensportler, aber auch Familien mit Kleinkindern, die im Kinderwagen transportiert werden und Menschen mit einer Behinderung, welche sich in der Kategorie Trail-O beteiligen. Alle Teams erhalten nach dem Lauf eine Portion „Ghackts mit Hörnli“ oder Hörnli mit