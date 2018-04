«68-88-18»: 50 Jahre Kampf um Freiraum in Basel, von der Revolte bis zum friedlichen Nebeneinander

Auf über 800 Quadratmetern zeigt «68-88-18» in 70 Videos ein eindrückliches Portrait der Basler Stadtgeschichte, genauer gesagt der Geschichte der Besetzungen, Zwischennutzungen und Freiräume. Wie jeder urbane Raum suchte auch unsere Stadt stetig nach Nischen und Ecken, in welchen man dem geordneten urbanen Leben ein wenig Farbe anstreichen konnte. Und diese Nischen hat sie immer wieder gefunden, von handfesten Besetzung wie dem Kino Union bis zur offiziell organisierten Zwischennutzung wie dem heutigen Hafenareal im Klybeck. Die Ausstellung «68-88-18», kuratiert von Claudio Miozzari, Dominique Rudin und Benedikt Wyss, ist selbst eine Zwischennutzung in einer ehemaligen Zwischennutzung. Die Räume gehören der Kunstmesse Scope, welche nach ihrem Zeltprovisorium am Hafen nun permanent im Clarahaus eingemietet ist.

Geld trifft Freiraum: Demonstration der Stadtgärtnerei während und in der Art Basel 1989. Bild: Keystone

Das Rheinbord: Früher ein Unort, heute ein Treffpunkt

Beim Durchschreiten der fünfzig «Räume» wo sonst Galerien ihre Kunst feilbieten, zeigt sich, dass heute selbstverständliche Aufenthaltsorte früher ganz anders gewirkt haben. Anna Winteler tanzt im Video «die Perspektive ist unspektakulär» 1979 dem Rheinbord entlang und entledigt sich im Verlauf der Bewegung von der Kaserne zur mittleren Brücke nach und nach ihrer Kleider. Doch niemand bemerkt die nackte Tänzerin, denn damals war am Rheinbord, heute einer der beliebtesten «Freiräume» der Stadt, schlicht kein Mensch. Die Rheinpromenade ist von einem gemiedenen Unort zum wimmelnden Treffpunkt der gesamten Stadt geworden, ohne Revolte und plakativer Erklärung, aber dafür mit Hilfe von baulichen Massnahmen seitens der Stadt selbst. Der Begriff des «Freiraums» hat denn auch keineswegs eine fixe Bedeutung, sondern vereint viele unterschiedliche Ansätze unter sich. Die Ausstellung zeigt diese Bandbreite und markiert deutlich den Wechsel vom anarchistischen Auftstand zum geduldeten Nebeneinander.

Ausstellungsansicht «68-88-18». Bild: barfi

«Freiraum ist subjektiv»

Benedikt Wyss betont dies auch: «Freiraum ist immer subjektiv und entsteht vor allem in einem selbst.» Er selbst, wie auch seine zwei Mitstreiter, kennen aus der Basler Zwischennutzergeschichte vor allem die Ära vom Walzwerk oder nt/areal. Die vorgestellten Projekte, von der 1967 besetzten Villa an der Missionsstrasse über Stücki, Walzwerk und Sommerkasino bis zu nt/areal und Klybeck, zeigen die Bandbreite der unterschiedlichen Auffassungen deutlich auf. In den fünfzig Jahren der Suche nach Freiheit setzt «68-88-18» den entscheidenden Dreh- und Angelpunkt auf 1988.

In den Kultur- und Wohnräume an der Elsässerstrasse 9–11a wehrt man sich in den frühen 2000er-Jahren gegen erste Anzeichen der Gentrifizierung im Quartier St. Johann. Standbild aus: «Elsie 11 – Basel Citylifting» (CH 2003), Rechte: Creative Commons.

Denn am Ende führte die Demokratie selbst den in der Ausstellung betonten Wendepunkt herbei: Das Ende der Stadtgärtnerei 1988 per Volksabstimmung prägte alle nachfolgenden Projekte. Vermehrt wurde die Freiheit nicht mehr als politischer Akt gegen die Grundbesitzer, sondern als kulturelles Experiment mit deren Einverständnis angesehen. Die Stadt, in der man lebt, soll für alle lebenswerter gemacht werden statt Inseln des Widerstandes zu errichten und das ist auch heute noch das Ziel vieler Projekte. Das Esso-Areal nördlich der Dreirosenbrücke wurde vom umstrittenen Politikum Wagenplatz zum urbanen Erholungsort nach getaner Arbeit.

Die Geschichte der Zwischennutzungen und Besetzungen ist, wie man sieht, komplex. Bild: barfi/«68-88-18»

Freiraum ist ein Seilziehen, auch ohne Revolution

«Man sucht heute nicht mehr nach einem neuen Gesellschaftsmodell,» meint Claudio Miozzari, SP-Grossrat und einer der drei Kuratoren des Projektes. War das Schaffen von Freiräumen in der Vergangenheit ein politischer Auflehnungsakt, ist der Gedanke heute friedfertiger: Gesucht wird eine Alternative zum grauen Beton der urbanen Landschaft und eine Aktivitätsdichte, die es in einem städtischen Park nicht gibt. Längst sind es nicht nur mehr revolutionslustige Gruppierungen, die sich gegen staatliche Strukturen und Kapitalismus wehren, sondern der Wunsch nach einer unangestrengten Freizeitpolitik ist die treibende Kraft. Der Wunsch nach etwas Patina und einen Hauch von Experiment statt urbaner Stangenware. Was so mehrheitsfähig klingt, ist oft schwieriger umzusetzen als es scheint, wie zum Beispiel der Verein «shift mode» am Hafenareal immer wieder feststellen muss. «Etwas entstehen lassen ist schwierig. Es gibt halt in der Stadtplanung keine Zone, die Freiraum heisst,» meint Miozzari. Die Konflikte seien oft vorprogrammiert.

Pralles Leben, wo vorher Öltanks standen: Die Uferstrasse in Basel. Bild: barfi

Basel ist in Aufbruchsstimmung

Die Ausstellung ist gerade zum jetzigen Zeitpunkt besonders relevant, wo die Stadt an etlichen Orten gleichzeitig mit Fragen dem zukünftigen Gesicht von Brachen und zuvor anders genutzten Gebieten beschäftigt ist. Klybeck, Lysbüchel, Wolf, Dreispitz, Hafen. Die einen hoffen auf kreative, entschleunigte Nutzungen, andere sehen in den Gebieten vor allem brachliegendes ökonomisches Kapital in einer Stadt mit begrenztem Platzangebot. Wie die Vergangenheit und auch «68-88-18» aber zeigen, gab es immer irgendwo ein vergessener Raum, der aktiviert werden konnte, die Verschiebungsbewegungen der Stadt lassen stets Lücken enstehen, die mit kreativer Energie revitalisiert werden können. Die Aufgabe des Güterbahnhofs Wolf zum Beispiel oder der Abzug der chemischen Industrie im Klybeck eröffnen ungeahnte Möglichkeiten.

Ausstellungsansicht: barfi

Christoph Moerikofer vom Verein «Zukunft.Klybeck» soll zur Entwicklung im ehemaligen Pharma-Areal gesagt haben: «Hier entscheidet sich, ob Basel in Zukunft geil sein wird oder nicht.» Der saloppe Spruch trifft den Kern der Sache, steht doch die Erlenmatt (welche früher das nt/areal war) als Mahnmal dafür, was passiert, wenn ein Freiraum knallhart totsaniert wird. Einmal überbaut, steht der Raum für eine sehr lange Zeit nicht mehr der Freiheit zur Verfügung. Die Nutzung im Sinne einer in der Stadtplanung vorgesehenen Zone hat gegenüber relativ unregulierten Experimenten stets das stärkere Bleiberecht. Und doch ist deren Wert allen bewusst, der Anteil zur Lebensqualität vieler Zwischennutzungen ist unbestritten und es zeigt sich in «68-88-18», wie in den vergangenen fünfzig Jahren ständig und oft genug auch erfolgreich für alternative Daseinskonzepte im Basler Stadtgebiet gekämpft wurde. Die Sorge vor der spiessbürgerlichen Verödung treibt nicht nur Revoluzzer an, sondern ist eine wichtige Kraft in der Entwicklung der städtischen Lebensweise. Das Leben gedeiht halt nur dort, wo man es gedeihen lässt. Auch wenn es manchen ein Dorn im Auge ist.

Hommage der AJZ-Jugend an ‹1968› und die Berliner Kommune 1. Standbild aus: «AJZ 1981» (CH 1981), Rechte: Lukas Gloor.

Ein Highlight ist das Buch zur Ausstellung, welches mit der dazugehörigen Gratis-App zu interaktivem Leben erweckt wird und die mit 360°-Kamera gefilmten Gespräche zum Thema. Die umfangreiche Ausstellung bietet für alle Generationen und Perspektiven Material zur Inspiration, Erklärung oder einfach Nostalgie und beleuchtet einen wichtigen Aspekt der Basler Stadtkultur.

«68-88-68» befindet sich an der Webergasse 34, 4058 Basel und dauert vom 7. April bis am 27. Mai 2018