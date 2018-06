70 Jahre Malergenossenschaft Basel

Es gibt immer weniger Genossenschaften in der Schweiz: Zwischen 2003 und 2013 ist ihre Anzahl um ein Fünftel gesunken! Umso grösser ist die Freude der Malergenossenschaft Basel ihr 70-jähriges Bestehen zu feiern. Seit der Gründung der Malergenossenschaft Basel 1948 hat sich vieles verändert, unverändert sind jedoch das Bekenntnis zu den Grundideen der Genossenschaft und die Qualität des Handwerks.

Die Malergenossenschaft Basel ist die einzige Malergenossenschaft in der Nordwestschweiz und möchte sich bis heute ihren Grundideen verpflichten. Seit 1948 ist es dem Betrieb ein Anliegen, Arbeitsplätze zu schaffen, die ihre Handwerkern grosse Eigenverantwortung bieten und wichtige soziale Aspekte berücksichtigen.

So war bei der Gründung der Genossenschaft die Schaffung von Arbeitsplätzen mit grosser Eigenverantwortung der Handwerker unter Einhaltung wichtiger sozialer Aspekte das Ziel. Die Angestellten sind gleichzeitig Genossenschafter und Mitbesitzer des Unternehmens – auch heute noch. Die Genossenschaft wolle sich insbesondere für einen gerechten Tausch von Leistung und Preis einstehen, wie sie in einer Mitteilung betont.