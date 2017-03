83-jähriger Schweizer in Deutschland an der Grenze zu Basel mit 1,5 Promille am Steuer

Aus dem Verkehr gezogen wurde der Rentner am Mittwochabend in Eimeldingen rund 10 Kilometer von Basel entfernt. Dort war er den Beamten aufgefallen, weil er mit seinem Kombi in Schlangenlinien fuhr. Dabei kam er mehrfach knapp von der Strasse ab und geriet auch noch auf die Gegenfahrbahn. Zum Glück habe es aber keinen Unfall gegeben, hielt das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag fest.