9. / 10. September: Wettfahren in Birsfelden

Dank der Stauung im Rhein ist das Wettfahren auch für Jugendliche geeignet. Es werden 400 aktive Sportlerinnen und Sportler aus 22 Vereinen erwartet, welche sich in sieben verschiedenen Alterskategorien messen werden.

Nebst den sportlichen Aktivitäten kann auf dem Festplatz auch gegessen werden: Grill und Getränke aus der Bar sind organisiert. Zudem sorgt Live-Musik für Abwechslung und Unterhaltung.

Wasserfahrverein Basel

Der Verein besteht aus rund 300 Mitgliedern, wovon 30 aktiv dabei sind und wurde vor über 100 Jahren gegründet. Seither rudern und stacheln die Aktiven in Weidlingen auf dem Rhein. Zweimal wöchentlich trainieren sie auf dem Stausee in Birsfelden. Vor einem Wettkampf kann das Training allerdings auch auf dem Rhein, der Aare, der Limmat oder der Reuss stattfinden.

Jährlich finden ca. 6-8 Wettfahren statt, die jeweils von verschiedenen Vereinen organisiert werden und auf ihren "Heimgewässern" stattfinden. Am kommenden Wochenende findet ein solches Wettfahren in Birsfelden statt. Diese Wettkämpfe werden an verschiedenen Orten organisiert, weshalb die Herausforderungen neuer Strecken und Gelände und somit der Sport immer spannend bleiben. Dies sei der Grund, wieso der Wasserfahrverein am kommenden Wochenende ein Wettfahren in der Kraftwerkinsel organisiert, so Luzia Zimmermann, Mitglied des Wasserfahrvereins Birsfelden.

Das Programm

Samstag, 09. September 2017

08:00 Uhr Wettkampfbeginn

08:00 Uhr Beginn der Festwirtschaft

10:00 Uhr Bar / Bier-Zelt

11:40 Uhr Mittagspause

13:30 Uhr Fortsetzung der Wettkämpfe

17:00 Uhr Live-Musik Die Lumpazis aus Tirol

17:00 Uhr Ende des ersten Wettkampftages

02:00 Uhr Ende Festzeltbetrieb

Sonntag, 10. September 2017

08:00 Uhr Wettkampfbeginn

08:00 Uhr Beginn der Festwirtschaft

10:00 Uhr Bar / Bier-Zelt

12:00 Uhr Ende des Wettkampf

14:00 Uhr Apéro Ehrengäste

16:00 Uhr Rangverkündigung

19:00 Uhr Festende