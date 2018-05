94-jähriger SVB Schwimmer holt Schweizer Rekord

Der Internationale Basler Cup ist der grösste regionale Langbahn Wettkampf im Schwimmsport. Der Basler Cup wird auf acht 50-m Bahnen nach den Reglementen der FINA, sowie des Schweizerischen Schwimmverbandes ausgetragen. In den verschiedenen Kategorien kämpfen die Athleten in verschiedenen Einzel- und Staffel Disziplinen um den Basler Cup.

In der offenen Kategorie gibt es Preisgelder in Höhe von CHF 450.00, sowie diverse Sachpreise zu gewinnen. Höhepunkt und Abschluss des Events ist die traditionelle Mix-Königsstaffel. Geschwommen werden hier 50m/100m/200m/100m/50m Freistil in Folge als Staffel.

Insgesamt starteten 651 Athleten, davon war der Schwimmverein beider Basel mit 77 Athleten und mit insgesamt 162 Einzel- und Staffelmeldungen am Start.

Im Blickpunkt

Im Blickpunkt stand der 94 jähriger SVB Schwimmer Werner Keller, welcher einer der ältesten aktiven Schwimmer weltweit ist.

Er startete als einziger in seiner Alterskategorie AK 95 über 100 m Freistil und kam mit grossem Applaus und Anfeuerungsrufen der über 200 Zuschauer nach 4:05.67 ins Ziel. Bereits in seinen Jugendjahren startete er erfolgreich als Schwimmer damals für die Old Boys Basel. Tolle und bewundernswerte Leistung!

Der Basler Cup ging in der Gesamtwertung bei den Damen an Nina Imboden vom Swim Team Biel-Bienne. Und bei den Herren gewann der SVB Schwimmer Tolunay Akçay den Basler Cup 2018 !

Vorbereitungswettkampf

Für die Schwimmer war es ein wichtiger Vorbereitungswettkampf für die bevorstehenden Saisonhöhepunkte im Wettkampfkalender. Im Juni finden die Regionalmeisterschaften, im Sportbad St. Jakob statt, sowie im Juli die Nachwuchsschweizermeisterschaften in Romanshorn und die Sommer Schweizermeisterschaften in Aarau.