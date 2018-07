A2 Nachtsperrungen und Änderung der Verkehrsführung im Tunnel Schänzli, Fahrtrichtung Basel

Für den Einbau der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen sowie die Fertigstellungsarbeiten muss der Tunnel, Fahrtrichtung Basel, nachts gesperrt werden. Es betrifft dies die Nächte vom Montag, 9. Juli 2018, bis Samstag, 28. Juli 2018, jeweils von 20 Uhr bis 7 Uhr, sowie die Nächte vom Montag, 30. Juli 2018, bis Montag, 13. August 2018, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr. Eine Umleitungsroute während der Nachtsperrungen wird eingerichtet und signalisiert. Kurzfristige Terminverschiebungen aufgrund unvorhersehbarer Änderungen im Bauablauf sind nicht auszuschliessen.

Verkehrsumstellung

Ab voraussichtlich Dienstag, 14. August 2018, 5 Uhr, wird der Tunnel Schänzli im Gegenverkehr betrieben. Der Verkehr in Fahrtrichtung Basel wird wie bis anhin geführt. Der Verkehr von Basel und Deutschland kommend in Richtung Delémont wird in der Tunnelröhre, Fahrtrichtung Basel, im Gegenverkehr geführt. Die entsprechende Verkehrsführung wird zur gegebenen Zeit eingerichtet und signalisiert.