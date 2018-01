Handballer des RTV vor dem Start in die Rückrunde

Für die NLB-Handballer des RTV 1879 Basel geht am kommenden Samstag, nach einer sechswöchigen Pause bedingt durch Einsätze der Nationalmannschaft und der Europameisterschaft in Kroatien, die Meisterschaft weiter. Auf dem Programm steht die Rückrunde mit nochmals 13 Spielen. Zum Auftakt trifft der RTV am kommenden Samstag, 27. Januar 2018, auswärts auf den starken Aufsteiger HS Biel (19:15 Uhr, Gym Seeland).