Ab dem 26. Mai wird auf dem Predigerhof wieder gewirtet

Nachdem vor ein paar Monaten eine Gruppe um Barbara Buser eine Gesellschaft gegründet hat, um diesen Ort wieder zu beleben, ist jetzt auch klar, wer in Zukunft für die gastronomische Handschrift verantwortlich sein wird.

Von den vielen Bewerbern hat das Trio Christine Krieg, Janis Wicki und Tom Wiederkehr die Verantwortlichen überzeugt. Mindestens für gastronomisch Interessierte aus dem Gundeli-Quartier dürften diese drei Namen nicht unbekannt sein. Krieg und Wicki haben viele Jahre zusammen im Restaurant Viertel-Kreis gearbeitet: Er als Chef in der Küche und sie als Chefin im Service. Tom Wiederkehr wiederum beschäftigt sich als Blogger und Kolumnist seit vielen Jahren mit Genuss und alten Rezepten. Er hat sich als einer der Mitgründer der Spezerei am Tellplatz 3 die ersten gastronomischen Sporen abverdient. Dort arbeitete auch er mit Christine Krieg zusammen.

Dementsprechend werden ihre Rollen im Restaurant des Predigerhofs sein: Christine Krieg ist die Gastgeberin, Janis Wicki der Meister am Herd, und Tom Wiederkehr weibelt für einmalige Produkte, Weine und Lieferanten und wird dazwischen immer wieder im Gasthof als Gastgeber anzutreffen sein.

Die Drei wollen sich der regionalen Küche widmen und dabei, wenn immer möglich, Produkte aus der unmittelbaren Umgebung verwenden. Dass sie dabei immer das ganze Tier und die ganze Pflanze, also von Kopf bis Schwanz und von Wurzel bis Blatt, nutzen wollen, ist für das Team nicht ein Marketing- Gag, sondern eine Herzensangelegenheit.

Am Wochenende vom 26. und 27. Mai wird der Predigerhof mit einem zweitägigen Fest wieder eröffnet werden. Wenn alle Bewilligungen vorliegen, wird von da an von Mittwoch bis Sonntag auf dem Predigerhof gewirtet. Über Mittag sollen zwei täglich wechselnde Menüs und ein Geschäft -Z'Mittag die Gäste anlocken. Abends gibt es – abhängig davon, was die Bäuerinnen und Bauern und die Metzgerinnen und Metzger geliefert haben – ausgewählte Gerichte, die einzeln oder zu einem Menü kombiniert bestellt werden können. Am Sonntag wollen die drei die Tradition des Sonntagsbratens wieder aufleben lassen.

Der Predigerhof liegt im Naherholungsgebiet zwischen Bruderholz und Reinach/Münchenstein, welches von vielen Spaziergängern und Velofahrern genutzt wird. Es gibt zwar einige Parkplätze, aber der Weg zum Gasthof übers Bruderholz mit Sicht auf die Stadt und den Schwarzwald ist so reizvoll, dass sich die Gäste hoffentlich davon begeistern lassen, diesen zu Fuss oder mit dem Velo zu geniessen. Für Nachtvögel soll auch ein Shuttle-Service zur nächsten ÖV Haltestelle organisiert werden. Leihvelos vom Predigerhof zur Bushaltestelle Bedrettostrasse 37/47 stehen zur Verfügung.