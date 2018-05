Ab in den Süden - dem Regen hinterher

Zurzeit reiht sich vor dem Gotthard sechs Kilometer lang ein Auto hinter das nächste. 50 Minuten dauert das Warten vor dem Tunnel. Aber anders, als es sich die meisten Autofahrer wohl erhoffen, erwartet sie auf der anderen Seite weder strahlender Sonnenschein, noch sommerliche Temperaturen.

Im Tessin regntet es laut den aktuellen Wetterprognosen bis Sonntagabend durch. Die Temperaturen steigen dabei nicht über 17 Grad. Wer etwas weiter nach Italien fährt, kann vielleicht zumindest am Samstag die Sonne durch die Wolken blitzen sehen. Richtig warm wird es aber auch dann nicht. Die Höchsttemperaturen liegen in Ligurien bei 21 Grad.

Auch in der Toskana lässt sich die Sonne am kommenden Wochenende nicht blicken. Einzig die Temperaturen lassen hier an Sommer denken. Die dortige maximal Temperatur von 26 Grad gibt es allerdings auch in Basel. Hier sogar mit Sonnenschein am Freitag und Samstag.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen 6 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 9. Mai 2018

