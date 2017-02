Abends dauert die Autofahrt mehr als doppelt so lange

Das internationale Unternehmen Tomtom, welches man vor allem als Herstellerin von Navigationsgeräten kennt, hat eine Stau-Studie gemacht. Darin untersucht Tomtom, in welchen Städten man wie lange im Stau steht. Dabei sind auch sechs Schweizer Städte. Neben Basel sind dies Genf, Zürich, Lausanne, Lugano und Bern. Dabei fällt auf: In Basel-Stadt ist die Stau-Situation vergleichsweise gut, vor allem am Morgen. Nicht so abends, dann ist der sogenannte Stau-Level hoch. Der Stau-Level besagt, wie viel Zeit man zu einer einstündigen Fahrt dazu rechnen muss, um rechtzeitig anzukommen.

Basel Morgen: plus 34 Minuten (Zürich: 48, Bern: 31, Genf: 55)

Basel Abend: plus 71 Minuten (Zürich: 63, Bern: 55, Genf 71)

Simon Kettner, beim Basler Baudepartement für die Strategie zuständig, weiss um diesen Umstand. Und er hat eine Erklärung dafür: der Freizeitverkehr sei schuld. Das grösste Verkehrsaufkommen verzeichne Basel zwischen 17 und 18 Uhr, also dann, wenn die einen von der Arbeit kommen, nach Hause kommen und die andern noch aufbrechen, um einzukaufen, jemanden zu treffen oder Sport zu treiben. «Abends vermischen sich Pendler- und Freizeitverkehr.»

Grundsätzlich steht Basel aber gut da im Schweizer Vergleich: Weniger lange im Stau stehen Autofahrerinnen und Autofahrer nur noch in Bern.

Möchten Sie dem Stau ausweichen? Hier finden Sie die Staukarte in Echtzeit.