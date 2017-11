Abgesagt: das Konzert von Züri West heute Abend in der Kaserne findet nicht statt

Die Berner Band Züri West und Basel pflegen eine heisse Affäre. Sänger und Arbeiterpoet Kuno Launer hat sein Herz verschenkt und Basel hat es genommen. Mehrere Generationen von Fans haben mitgeknutscht und mitgesungen.

«I schänke dir mis Härz/ Meh han i nid/ Du chasch es ha, we dä wosch/ Es isch es guets/ U es git no mängi, wos würd näh, Aber dir würdis gäh». Zum Glück ist Züri West-Sänger Kuno Lauener grosszügig. Denn Basel nimmt sein Herz noch so gerne. Bei den Gigs der Berner Kultband am Rheinknie werfen die Bebbi jede Zurückhaltung über Bord. Lange ist es her, über dreissig Jahre, seit Lauener und seine Band das erste Mal in Basel im Atlantis aufgetreten war und die Einheimischen das erste Mal verzaubert hatten. Damals war der Sound noch etwas härter, etwas rockiger. Und wohl auch die Haare länger.

Züri West - Basel: Heisse Affäre

Aus der Liebe auf den ersten Blick im 'tis ist mittlerweile eine sichere Ehe geworden. Züri West spielen gerne in Basel, am liebsten in der Kaserne und für viele sind auch die Nächte in der inzwischen verschwundenen Kuppel eine unvergessliche Erinnerung. Schon damals konnte man sich gemeinsam durch eine lange Bandgeschichte feiern. Über drei Jahrzehnte balanciert die Berner Formation zwischen ein bisschen Zeitkritik, ein bisschen Herzschmerz und singen von der Wehmut der Hoffnung.

Arbeiterromantik

Bei dem Konzert in der Kaserne werden die Leute mitsingen, wenn Lauener über die Beiz schimpft, in der er niemand kennt: «Aber kenne tuä-ni niemer hie inne/ Überall hocke Lüt/ hinger de Schampus-Chüble/ Geng ä Frou u ne Typ». Der Champagner-Kübel ist ein Zeichen für die Isolation, dafür, dass die Liebe nicht echt sein kann. Die Arbeiterromantik von Züri West kommt in der ganzen Schweiz gut an, aber in Basel besonders. Zwar sind die Züri West-Fans eigentlich nicht unbedingt Arbeiter, sondern eher im pädagogischen Bereich tätig.

Lieber Bier statt Schämpis

Und so singt und tanzt man zusammen, liegt sich in den Armen und hofft auf berndeutsch auf bessere Zeiten. Vergessen sind die Zeiten als Züri West eine Underground-Band war, die in den Achtzigern für den Freistaat Zaffaraya in Zürich und für die Reithalle in Bern kämpfte. Songs wie «Flachgleit» und «Hansdampf» sind Gegenstücke zum grössten Hit «I schänke dir mis Härz». Trotz bewegter Zeiten ist die Band seit dem Album «Sport & Musik» 1989 eine Schweizer Hitmaschine. So verkauft sich auch das neunzehnte Album «Love» sehr gut. Bei den bodenständigen Bernern wird trotzdem mit Bier statt Champagner gefeiert.