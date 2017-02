Abriss an der Heuwaage: Vorstoss erhält keine grosse Unterstützung

Der Vorstoss aus der SP-Fraktion wird voraussichtlich morgen oder nächste Woche im Grossen Rat diskutiert. Doch momentan sieht es nicht danach aus, dass das Parlament den Vorstoss auch an die Regierung überweist. Zurzeit wird der Vorschlag nur durch die SP-Fraktion unterstützt. Alle anderen Fraktionen lehnen den Kauf der Häuserzeile ab.

Basler Heimatschutz gegen Abriss

Auch der private Verein Heimatschutz Basel ist mit dem Vorschlag nicht einverstanden. Präsident Christof Wamister verteidigt den Ruf der Steinentorstrasse: So schlimm sei sie nun auch wieder nicht. Die Häuserzeile in klassischer Architektur der 50er Jahre sei "städtebaulich nicht so schlecht".

Den Abriss finde er eine altmodische Idee. Stattdessen plädiert er für eine Sanierung, der Kanton wäre nicht betroffen. Die Hausbesitzer müssten eine solche Sanierung selbst in Angriff nehmen.

Verwandte Artikel: