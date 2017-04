Absurdes Geheimnis: Wie das Basler Gas heimlich entgiftet wurde

Plötzlich war das Basler Gas nicht mehr giftig. Das deutsche Nachrichtenmagazin schreibt in einem Artikel vom September 1958 zynisch: «Einige lebensmüde Basler, die in den vergangenen Wochen ihre Türen abdichteten und den Gashahn aufdrehten, erfreuten sich noch immer ihrer Gesundheit.» Schon seit zwei Monaten war das Basler «Leucht- oder Stadtgas», das zum Kochen und Heizen diente – nicht mehr giftig. Allerdings wollte der Gaswerksdirektor Jordi auf Nummer sicher gehen. Seine Kunden sollten nicht mit dem Gas herumexperimentieren. Nochmals der Spiegel: «Das Gas, das sie einatmeten, erlöste sie nicht von ihrem Lebensüberdruss, sondern verursachte ihnen lediglich so heftige Übelkeit, dass die Selbstmordversuche abgebrochen werden mussten.»

Unfälle und Selbstmorde

Was heute zynisch klingt, hatte einen traurigen Hintergrund. In den Kriegsjahren als die Kohle knapp war, wurde im zweitgrössten Gaswerk des Landes minderwertiger Koks vergast, so dass das Basler Stadtgas einen besonders hohen Prozentsatz Kohlenmonoxid enthielt. Schon 1945 waren durch das Stadtgas viele Unfälle verursacht worden. Dazu hielten sich in der Grenzstadt viele Flüchtlinge auf und wie überall in Europa nahmen auch in der Schweiz die Selbstmorde stark zu. Nach dem Ende des Krieges wollte Basel seine Stadt entgiften.

Dazu brauchte es eine Volksabstimmung. An dieser nahmen aber nur 18'000 von damals 200'000 Baslern teil. Zwei Drittel davon waren aber für eine Entgiftung des gefährlichen Kochgases. Zwar war bei Gaswerkdirektor Jordi die Erleichterung gross, dennoch kommentierte er etwas bissig: «Die häufigen Abstimmungen verlieren an Zugkraft, auch das Wetter spielte eine Rolle.» Immerhin, die Entgiftungsanlage in Kleinhüningen konnte für 5,1 Millionen Franken gebaut werden.

Polizei erleichtert

Das zwar stinkende, aber ungiftige Gas war auch für Labore der chemischen Industrie eine schlechte Nachricht: Das Basler Stadtgas tötete keine Maus und keine Ratte mehr. Auch die Basler Polizisten hatten Freude. Seit Juni war kein einziger Gasunfall mehr gemeldet worden. Einen kleinen Wermutstropfen hatte die Sache damals dennoch. Das durch verbrennen von Kohle gewonnene Gas wurde leicht teurer. Aber Jordi sagte schon damals: «Das Volk weiss, dass Menschenleben keine Geldfrage sein dürfen.» Seit 1972 ist das Stadtgas Geschichte. Es wurde durch das billigere Erdgas ersetzt.