Abzocke: Pratteler Firma verlangt von Flüchtling 550 Franken für Matratze in Bunker

Vor über zwei Jahren flüchtete Nazari Juma Khan vor den Taliban aus Pakistan. Der 25-Jährige spricht inzwischen ganz gut Deutsch und hat bei Ikea einen Job gefunden. Da er nur vorläufig aufgenommen ist, wohnt er in einer Zivilschutzanlage. Für eine Matratze in einem Massenlager und Küchenmitbenutzung muss der junge Mann 550 Franken Miete zahlen. Bei Ikea erhält er einen Lohn von 1'000 Franken. Die Pratteler Firma ABS Betreuungsservice AG findet den Preis für die Matratze in Ordnung. Schliesslich könne der Asylbewerber die Küche und den Aufenthaltsraum mitbenutzen und Betreuung erhalte er «ab und zu» auch.

Noch einen draufgelegt

Auf Anfrage von barfi.ch sagt Patrizia Bertschi vom Netzwerk «Asyl Aargau» normalerweise liege der Preis für ein Bett bei 300 Franken. Sie kritisiert auch die mangelnde Betreuung der Pratteler Firma ABS, zwar sei diese nie der Hammer: «Doch die ABS legt da noch einen drauf.» Zum einen habe die ABS zu wenige ausgebildete Fachkräfte, zum anderen fehlten die Standards. Beim Staatssekretariat für Migration (SEM) in Bern sagt Emanuelle Jaquet von Sury: «Der Bund kontrolliert seine Asylheime regelmässig.» Auch müssten die beauftragten Firmen regelmässige Rapporte an das SEM abliefern. Die Aargauer Zivilschutzanlage werde allerdings vom Kanton betrieben, da könne der Bund nichts dazu sagen. Die ABS betreibt auch das Empfangszentrum (EVZ) beim Bässlergut und das Empfangszentrum Feldreben in Muttenz. Die städtische Asylkoordinatorin Renata Gäumann sagt, im Moment arbeite Basel-Stadt nicht mit der ABS zusammen: «Externe Leistungserbringer werden nur beigezogen, wenn im Fall von Unterbringungsengpässen unterirdische Anlagen in BS eröffnet werden müssen. Derzeit sind keine solchen Anlagen in Betrieb.»

Babynahrung gespart

In der Schweiz sind die Pratteler Asylbetreuer omnipräsent. Unter dem Dach der Mutterfirma ORS wird fleissig Geld verdient. Obwohl ständig Missstände auffliegen, schieben sich Gemeinden, Kantone und Bund immer wieder gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Als in diesem Frühling in der Unterkunft Aesch etwa Babynahrung fehlte und Asylbewerber schikaniert worden waren, fragte der Berufsverband der Sozialarbeiter, Avenir Social, warum die Firmengruppe immer wieder Aufträge erhalte, obwohl es immer wieder «unprofessionelle und menschenrechtsverletzende Vorkommnisse» gebe.

Für Patrizia Bertschi ist klar, dass die Integration am ersten Tag beginnen müsse. Sie sagt: «Je wohler sich die Betroffenen fühlen, umso besser finden sie sich im neuen Leben zu recht.» Im Gespräch erzählt Bertschi von Waschmaschinen, die nicht funktionieren und schlecht unterhaltenen Unterkünften. «Aber mit den Unterkünften fängt es nur an, es gibt keine Standards, die ABS bietet keine Betreuung, die den Namen Betreuung verdient.» Fehlende Babynahrung, inkompetente oder absente Betreuer und Wucherzinsen für ein Zivilschutzbett. Während die ABS Betreuungsservice fleissig an der Matratze verdient, gibt es für den jungen Pakistani vorerst nur eine Hoffnung. Erst wenn sich sein Asylstatus ändert, kann er selbst über sein Geld bestimmen. Immerhin sagt Patrizia Bertschi, dass man nach Weihnachten noch einmal einen Anlauf nehmen wolle. Vielleicht gelinge es dann, Bund, Kantone und Gemeinden dazu zu bringen, der ABS besser auf die Finger zu schauen.

Äussern Sie Ihre Meinung auf Facebook