Achtung Basel: «Pokémon Go» kommt zurück

Im Sommer 2016 wurde ein Handyspiel veröffentlicht, dass ganz Basel in den Bann zog: «Pokémon Go». Mit dem Handy in der Hand gilt es dabei durch die Strassen zu laufen und digitale Monster zu fangen, die auf dem Bildschirm auftauchen. Das Spiel schien nicht nur die Nutzer zu beeinflussen, sondern die ganze Stadt. Plötzlich gab es «Pokémon-Burger» im Restaurant Lällekönig und Basel Tourismus veröffentlichte ein thematisches Video, das Millionen von Klicks auf der ganzen Welt sammeln sollte.

Nicht nur bei uns, auf der ganzen Welt schien sich alles um die kleinen Monster zu drehen. In Rio de Janeiro fanden die Olympischen Spiele statt. Und was taten die Athleten, wenn sie nicht gerade sportliche Höchstleistungen zeigten? Sie dürfen gerne raten. Nur gab es im olympischen Dorf keine Pokémon zu fangen.

Mit dem Ende der Sommerferien verschwanden auch die Menschenmassen auf Monsterjagd. Hunderte Millionen junge und alte Spielbegeisterte interessierten sich nicht mehr dafür. Ein typische Sommertrend. Nur kommt dieser wieder zurück.

Die Hersteller verkündeten letzten Monat, dass sie wieder fast so viele Spieler verzeichnen wie bei der Veröffentlichung – und die Sommerferien haben bei uns gerade erst begonnen. Vermehrt sind die Monsterjäger wieder auf der Strasse zu sehen. Erkennbar sind sie meist am Handy in der Hand, von dem ein Kabel in die Tasche führt. Dort ist natürlich der zusätzliche Akku versorgt, damit man auch genug lange spielen kann.

Interessant ist dabei, dass das Spiel nicht nur Junge anzieht, sondern auch viele Jäger im Erwachsenenalter. Das ist für Hersteller natürlich von grossem Vorteil, denn diese Gruppe hat Geld. Obwohl das Handyspiel grundsätzlich gratis gespielt werden kann, können in der App unter anderem weitere Bälle gekauft werden, um Pokémon-Figuren zu fangen. Und das wird kräftig genutzt: Laut den aktuellsten Zahlen generiert das Spiel immer noch 600'000 Dollar täglich.

Die Chancen, dass die Monsterjagd wieder so viele Anhänger finden wird, wie vor zwei Jahren, ist gross. Denn dank laufenden Aktualisierungen und regelmässigen Events im Spiel, gibt es für die Spieler inzwischen viel mehr zu tun als noch bei der Veröffentlichung. Gerade vergangenes Wochenende fand im deutschen Dortmund eine «Pokémon Go»-Veranstaltung statt. So sah es in der Innenstadt aus:

In Basel ist zum Glück kein solch grosses Event geplant. Sonst würde die Innenstadt lahmgelegt. Die sommerlichen Temperaturen dürften die trotzdem genügend Spieler auf die Strassen locken. Wir sind gespannt!