Achtung, Einkaufstouristen: Auch heute bleiben die Geschäfte im grenznahen deutschen Bereich geschlossen

Mit Einkaufen im Deutschen wird es heute wieder nichts. Auf Nachfrage beim Marktkauf in Weil am Rhein bestätigt dieser gegenüber barfi.ch, dass die Ladentüren heute geschlossen bleiben. Bereits gestern blieben die Läden in Deutschland geschlossen. Grund dafür ist: der Reformationstag, wird in Deutschland am 31. Oktober gefeiert dieser galt dieses Jahr als gesamtdeutscher gesetzlicher Feiertag. Ansonsten wurde der 31. Oktober «nur» als schulfreier Tag gehandelt. Zusätzlich folgt heute noch der Feiertag der Allerheiligen, was dazu führt, dass die Läden zwei Tage geschlossen bleiben.

Diese Regelung gilt auch für einzelne katholische Kantone in der Schweiz und das Elsass.