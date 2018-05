Laut Wetterprognosen muss noch den ganzen Abend lang mit Gewitter und Regen gerechnet werden. In Teilen von Basel fiel sogar Hagel. Auch Blitzeinschläge sind nicht unwahrscheinlich. Das garstige Wetter soll bis in die Nacht auf Donnerstag anhalten und neben nassen Strassen auch etwas kühleres Wetter bringen. Es heisst also wieder: Regenschirm raus und Jacke an!

