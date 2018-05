Die Wetterprognosen meldeten für den ganzen Abend Gewitter und Regen. In Teilen von Basel fiel sogar Hagel. Auch Blitzeinschläge waren nicht unwahrscheinlich. Das garstige Wetter soll sich in der Nacht auf morgen etwas beruhigen, bevor es am Donnerstagabend noch einmal heftig gewittern soll.

