Achtung Phishing: Zwielichtige Seite «verlost» auf Facebook Coop-Gutscheine

Es klingt verlockend: Innert fünf Minuten und einem einfachen Wettbewerb nimmt man an der Verlosung von Coop-Gutscheinen im Wert von 750 Schweizer Franken teil. So bewirbt die Facebook-Seite «Can Arias News» zurzeit einen Link auf dem sozialen Netzwerk. Wer drauf klickt, landet auf einer einfachen Seite, auf der erklärt wird, wie man am «Gewinnspiel» teilnimmt. Einfach eine Nummer anrufen, den dort mitgeteilten PIN auf der Webseite eingeben, und schon ist man dabei.

Aber Achtung, das alles ist eine Falle. Wie Coop-Sprecher Ramon Gander gegenüber barfi.ch bestätigt, hat der Grosshändler damit nichts zu tun. Coop selbst warnte auch schon auf der eigenen Facebook-Seite vor der Phishing-Falle:

Trotzdem lassen sich immer noch Leute von «Can Arias News» in die Irre führen. Denn der Post ist beworben, heisst er wird in der Facebook-Timeline der Nutzer gross angepriesen. Gehen Sie den Betrügern also nicht ins Netz und lassen sie die Finger von dem Gewinnspiel. Denn Sie zahlen nicht nur 1.50 Franken pro Minute für nichts, sondern Ihre Telefonnummer wird künftig auch für ungefragte Werbeanrufe verwendet.