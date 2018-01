Grundlage: Warnung MeteoSchweiz vom 2.1.2018 12.00 Uhr.

Die stürmische Wetterlage kann am Mittwoch, 3. Januar 2018, im den Kantonsgebieten Basel-Landschaft und Basel-Stadt zu Windspitzen zwischen 80-110 km/h führen. Am Juranordfuss beziehungsweise in leicht erhöhten Lagen sind Windspitzen zwischen 100-130 km/h möglich.