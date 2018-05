Achtung, Verkehrsteilnehmer: Für morgen sind in unserer Region schwere Gewitter angesagt

Gestern war es wieder soweit: Am Abend fegte das erste Sommergewitter über unsere Region. Die Hitze in der Stadt stieg durch den Tag an, es wurde sehr düppig. Am Nachmittag krachte ein Auto in ein Tram, der Stau liess die Autofahrer beinahe durchdrehen. Hupen und Martinshorn wechselten sich ab.

Feucht und heiss = Sommergewitter

Klar, denkt man, es war ein typischer Gewitterabend. Logisch, dass es zu mehr Unfällen kommt. Doch hat das feuchte Wetter tatsächlich einen Einfluss auf den Verkehr? Andreas Wicki, Meteorologe an der Universität Basel, erklärt zunächst, wie ein solches Gewitter überhaupt entsteht: «Für ein typisches Sommergewitter braucht es eine feuchtwarme Grundschicht, das ist die erdnahe Atmosphärenschicht». Diese diene als Treibstoff für das Gewitter. «Neben einem Auslösemechanismus braucht es dann noch weitere Faktoren um einen konvektiven Aufstieg und somit die Gewitterbildung zu ermöglichen». Die Gewitter über Basel bilden sich meist im Jura oder Schwarzwald. Dennoch spürt man die düppige Luft auch in der Stadt.

Ohnmacht am Steuer

Denn: Hitze senkt die Aufmerksamkeit, was gerade im Verkehr fatal sein kann. Ein winziger Moment der Ablenkung führt schnell zu einem Unfall. Hohe Aussentemperaturen verursachen nicht selten auch gefährliche Blutdruckschwankungen. Vergangenes Jahr wurde in Deutschland eine Autofahrerin wegen der hohen Temperaturen am Steuer gar ohnmächtig. Sie hatte keine Klimaanlage. Mit viel Glück überlebte sie den Unfall. In Deutschland passiere jeder siebte Unfall mit Verletzten an einem Sommertag mit mindestens 25 Grad, so der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC).

Probier’s mal mit Gemütlichkeit

«Es wird dann gefährlich, wenn man sich stressen lässt», sagt Daniel Graf, Mediensprecher des Touring Club Schweiz. Die Temperaturen sind zu zu heiss, man will einfach nur noch so schnell wie möglich nach Hause fahren. «Dann gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer». Die Statistik zeigt: Kurz vor und während einem Gewitter, steigen die Gefahren also tatsächlich. Schon alleine die schlechte Sicht kann zum Kontrollverlust über das Auto führen. Doch das ist nicht das Hauptproblem.

Klimaanlage nutzen, aber richtig!

Es ist die Hitze, welche Verkehrsteilnehmer spürbar die Konzentration raubt. Wie kann man sich schützen? Natürlich hilft die Klimaanlage im Auto. Doch auch hier gibt es zu beachten, dass zwischen der Aussen- und Innentemperatur nicht mehr als 6° C liegen sollten. Die ideale Temperatur bewegt sich zwischen 21 und 23° C. Wenn das Auto beim Einsteigen einer Sauna gleicht: kurz die Klimaanlage auf die niedrigste Temperatur stellen und das Fahrzeug herunterkühlen. Bevor die Fahrt endet wird empfohlen, die Klimaanlage abzustellen, das Gebläse aber noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen. Damit wird die Feuchtigkeit reduziert, Bakterien und Pilzen vorgebeugt.

Am Rheinbord oder in den Parks ist die Hitze mehr als willkommen. Im Strassenverkehr heisst es an solchen Tagen jedoch: Kühlen Kopf bewahren und besonders aufmerksam zu fahren. Die Gefahr, dass es kracht, wenn es kracht, ist echt.