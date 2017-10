Adrenalin, Nostalgie und ein Gottesdienst: In einer Woche ist Herbstmesse

«Jetzt gehts wieder los-los-los!» hallt schon der Bahnspeaker im Kopf, wenn man an nächste Woche denkt. Mit insgesamt 508 Ständen und Attraktionen startet nächsten Samstag die 547. Basler Herbstmesse. Die ersten Vorboten sind schon da: auf dem Münsterplatz wird das Riesenrad aufgebaut und auch auf dem Kasernenareal wird gearbeitet. Denn dort wird die längste Achterbahn stehen, die je an der Herbstmesse war.

«Ich freue mich schon jetzt sehr auf die erste Fahrt», sagt Sabine Horvath, Leiterin Aussenbeziehungen und Standortmarketing der Stadt Basel. Insgesamt ein Kilometer Schienenlänge soll die «Rock & Roller Coaster» bieten – mehr als doppelt so lang als alle Achterbahnen, die bisher auf der Herbstmesse vertreten waren. Das Preis-Leistungsverhältnis dürfte auch stimmen: Sieben Franken kostet eine wilde Fahrt.

Sie ist eine von 31 Attraktionen, die das erste Mal in Basel dabei sind. Ein weiteres Highlight für Adrenalin-Junkies dürfte die «voll thematisierte» Riesenschaukel «Konga» sein. Die 45-Meter hohe Schaukel spielt in allen Aspekten das Thema «Dschungel» aus. Mit Feuer, Kostümen, Effekten und alles was dazu gehört. «Das hatten wir bis jetzt noch nie in dieser Form», erklärt Daniel Arni, Leiter Messen und Märkte. Zu finden sein wird sie auf dem Messeplatz, der traditionellerweise mit 57 zugelassenen Ständen das grösste Angebot haben wird. Arni verspricht: «Einen Mix aus Tradition und Neuheiten für Basel».

Spass mit Gottes Segen

Auf dem Münsterplatz wird sich nicht allzuviel ändern. Muss man auch nicht! Hier geht hin, wer mit der Familie gemütlich durch die Attraktionen schlendern, mit seinem Schatz die Aussicht auf dem Riesenrad geniessen oder über den Mittag etwas Essen will. Tradition steht hier im Vordergrund. Trotzdem gibt es auch auf dem Münsterplatz etwas Neues: das «Phaenomenon», ein 4D-Kino.

Am Sonntag, 5. November um 20 Uhr wird der Messebetrieb etwas besinnlicher. Dann findet das Jubiläumskonzert zu 500 Jahre Reformation im Münster statt. Speziell daran: Das Konzert wird über die Lautsprecher auf allen Bahnen übertragen. Klassische Musik und Bahnbetrieb. «Das wird sicher ein eindrückliches Erlebnis», sagt Sabine Horvath. Und es wird nicht das einzige Mal sein, dass Religion Teil der modernen Herbstmesse sein wird. Schon vor dem Konzert, um 10 Uhr morgens, wird auf dem Kasernenareal beim Autoscooter der traditionelle Herbstmesse-Gottesdienst für die Aussteller abgehalten.

Ein Blick in die Zukunft

Obwohl auf dem Barfüsserplatz am neuen Stadtcasino gebaut wird, sollten die Arbeiten den Messebetrieb nicht stören. Auch in den nächsten Jahren, wenn mit dem Erweiterungsbau der Kaserne begonnen wird, soll die Durchführung der Messe nicht gefährdet sein. «Wir planen zudem jetzt schon für die Herbstmesse 2020/21», sagt Sabine Horvath. Dann wird die 550. Ausgabe stattfinden. «Es ist ein Privileg, einen solchen Event planen zu dürfen.» Was genau auf die Messebesucher zukommen wird, kann die Verantworltiche noch nicht sagen.

Um den rund eine Million zu erwartetenden Besuchern aus der ganzen Schweiz den Aufenthalt zu vereinfachen, wurde die letztes Jahr lancierte App um verschiedene Funktionen erweitert. So kann nun gezielt nach neuen Angeboten, Ermässigungen für Familienpass-Besitzer oder die 2016 ausgezeichnete Bahnen gesucht werden. Wer seine Ausflüge schon planen möchte, kann das jetzt bereits tun. Praktisch für die Budgetplanung: Der Bahnenpreis ist jeweils aufgeführt. Zu den Preisen meint Sabine Horvath: «Was wir sicher sagen können, ist, dass die Herbstmesse in den letzten Jahren nicht teurer geworden ist. Unser Interesse ist auf jeden Fall, dass sie auch nicht teurer wird.»

Nur noch eine Woche dauert es, bis sich die Stadt wieder in farbiges und lautes Durcheinander verwandelt. Und alles beginnt mit einem Glockenschlag:

D’Mäss lytet y vom Martinsturm:

Bimmebim, bimmebim!

Do Sigrischt hesch, do Sigrischt nimm

E lingge Händsche-n-efange.

D’Mäss lytet uss vom Martinsturm:

Bimmebim, bimmebim!

Do Sigrischt hesch, do Sigrischt nimm

Dr rächt derzue, de wirsch blange.

So griegt dr Sigrischt Johr fir Johr:

Bimmebim, bimmebim!

Sy schwarze Wullefingerling:

Er het scho-n-e ganzi Sammlig!

