Die musikalische Einführung «Entrée avec Ansi» mit der Studienleiterin Ansi Verwey verschiebt sich somit auch nach vorne und beginnt bereits um 15.15 Uhr im Foyer Grosse Bühne.

Die Mozartoper «Lucio Silla» ist nur noch am Do 2., So 5., Sa 11. und zum letzten Mal am Mo, 27. November im Theater Basel auf der Grossen Bühne zu erleben.