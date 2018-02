Aesch: Durchforstung des Birsufers

Der Kanton Basel-Landschaft will ein abwechslungsreiches Ufergehölz zu schaffen. Aus Gründen der Sicherheit für den Uferweg am rechten Birsufer muss das Ufergehölz von der Bahnhofbrücke in Aesch bis zur Gemeindegrenze nach Dornach durchforstet werden. Die Arbeiten des Tiefbauamtes starten am 12. Februar 2018.