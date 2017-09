Aggressives Verhalten im grenznahen Ausland

Rheinfelden: Betrunkener beleidigt Beamte und leistet Widerstand

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei wegen eines aggressiven und betrunkenen Gastes zu einem Lokal in der Friedrichstraße gerufen.

Beim Eintreffen an der Örtlichkeit versuchte der stark alkoholisierte Mann unvermittelt nach einem der Beamten zu treten. Der 23-Jährige wurde überwältigt, in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten mit nicht druckreifen Schimpfworten. Außerdem versuchte er einen der Beamten zu beißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 23-Jährige gelangte wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige.

Schopfheim-Fahrnau: Gruppe schlägt jungen Mann zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagnachmittag teilte eine Bürgerin der Polizei kurz vor 17 Uhr mit, dass sie soeben beim Bahnhof eine Gewalttat beobachtet habe.

Fünf Personen hätten auf einen jungen Mann eingeschlagen, den sie zuvor aus dem Zug herauszogen. Anschließend seien die Täter in Richtung Hausen davon gerannt. Beim Eintreffen einer Streife behandelte der Rettungsdienst eine verletzte Person. Bei ihr handelte es sich um das 22-jährige Opfer. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwei Streifen verlief erfolgreich. Die Tatverdächtigen wurden beim Kraftwerk nahe Hausen gesichtet, angehalten und kontrolliert. Es handelte sich um fünf Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.

Die genauen Umstände sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.