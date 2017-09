Aggressives Verhalten und dreiste Diebe im grenznahen Ausland

Rheinfelden: Betrunkener beleidigt Beamte und leistet Widerstand

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei wegen eines aggressiven und betrunkenen Gastes zu einem Lokal in der Friedrichstraße gerufen.

Beim Eintreffen an der Örtlichkeit versuchte der stark alkoholisierte Mann unvermittelt nach einem der Beamten zu treten. Der 23-Jährige wurde überwältigt, in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten mit nicht druckreifen Schimpfworten. Außerdem versuchte er einen der Beamten zu beißen, was ihm jedoch nicht gelang. Der 23-Jährige gelangte wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zur Anzeige.

Schopfheim-Fahrnau: Gruppe schlägt jungen Mann zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagnachmittag teilte eine Bürgerin der Polizei kurz vor 17 Uhr mit, dass sie soeben beim Bahnhof eine Gewalttat beobachtet habe.

Fünf Personen hätten auf einen jungen Mann eingeschlagen, den sie zuvor aus dem Zug herauszogen. Anschließend seien die Täter in Richtung Hausen davon gerannt. Beim Eintreffen einer Streife behandelte der Rettungsdienst eine verletzte Person. Bei ihr handelte es sich um das 22-jährige Opfer. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zwei Streifen verlief erfolgreich. Die Tatverdächtigen wurden beim Kraftwerk nahe Hausen gesichtet, angehalten und kontrolliert. Es handelte sich um fünf Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren.

Die genauen Umstände sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Weil am Rhein: Alkoholisierter Rollerfahrer rastet aus - Polizeibeamte beleidigt, Widerstand geleistet und Dienstgebäude beschädigt

Ein alkoholisierter Rollerfahrer beschäftigte am frühen Samstagmorgen die Weiler Polizei über Gebühr. Der 24-Jährige fuhr kurz nach 4 Uhr mit seinem unbeleuchteten Roller durch die Hauptstraße und fiel einer Streife auf. Sie gab dem Rollerfahrer Haltezeichen, die er ignorierte. Es folgte ein Katz- und Maus-Spiel, in dessen Verlauf eine Beamtin den Rollerfahrer durch einen Griff an den Arm zum Anhalten bringen konnte. Ein Alkoholtest bei dem 24-Jährigen ergab einen Wert von etwa 2,2, Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und musste von mehreren Beamten festgehalten werden. Diese wurden dabei und auch später übel beschimpft und beleidigt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 24-Jährige gehen. Aus Wut schlug er mit seinem Helm gegen das Sicherheitsglas der Wache, ohne jedoch Schaden anzurichten. Offenbar wurmte den Mann das Ganze derart, dass er wenig später zurückkehrte und erneut mit seinem Helm und danach mit einem Stein auf Scheiben des Dienstgebäudes einschlug.

Diese wurden hierbei beschädigt Die Beamten eilten ins Freie, überwältigten den Tobenden und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt.

Breisach - Niederrimsingen: Kleiderdiebstahl

Am Freitag, 22.09.2017, teilte eine aufmerksame Bürgerin der Polizei mit, dass sich kurz nach 20 Uhr mehrere Personen an einem Altkleidercontainer zu schaffen machen würden. Die vier Personen, die allesamt osteuropäisches Aussehen hatten und zwischen 20 Und 25 Jahren alt sein sollen, entwendeten mehrere Kleidersäcke aus den Containern. Ein Mann soll eine auffällige Tarnhose getragen haben.

Gottenheim - dreister Versuch

Über Notruf wurde die Polizei am Samstag, 23.09.2017 gegen 15 Uhr darüber verständigt, dass eine männliche Person versuche in der Bahnlinie der BSB eine Waffe zu verkaufen. Am Bahnhof in Gottenheim konnte der 33jährige Mann angehalten und kontrolliert werden. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Waffe um eine harmlose Softairpistole handelte.

Allerdings führte der Mann noch einige unerlaubte Medikamente und Betäubungsmittel mit sich. Die "Waffe" wurde sichergestellt und die restlichen Sachen beschlagnahmt. Der Mann wird mit einer Anzeige rechnen müssen.

March - Dieseldiebstahl

March - Neuershausen. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Nacht zum Sonntag aus zwei Traktoren, die in einem Hof im Kappellenweg standen, Diesel abgezapft. Der oder die Täter schraubten den Tankdeckel auf und zapften so unentdeckt das Diesel ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Breisach zu