Es ist ein Traumwetter. Kaum ist die Fasnacht vorbei, scheint die Sonne, es winkt der Frühling und die ganze Woche soll davon gesegnet sein: Erst am Wochenende werden wieder kühlere Temperaturen erwartet. Perfekte Gelegenheit, Zeit draussen zu verbringen. Ob im Café, zum Zmittag oder abends: Das Angebot reisst einem förmlich an die frische Luft.

Und das ist alles neu im Basler Frühlingsangebot 2017 – aber Achtung: Sonnenbrille nicht vergessen!

Endlich wieder Rhein: Die erste Buvette hat geöffnet

Sonne satt am Rhein: Die Kasernen-Buvette. ©A.Schwald

Die Buvette Rhyschänzli bei der Kaserne ist seit Samstag, 11. März, in Betrieb. Das Wetter passt, die Tore sind offen und seit dem 1. März dürfen die Gastro-Inseln am Rheinbord wieder Speis und Trank feilhalten. Das Rhyschänzli ist traditionell die erste der Buvetten, die ihre Containertore öffnet. Die Flora-Buvette und die Oetlinger-Buvette – alle am Kleinbasler Ufer – öffnen üblicherweise im April. Übrigens: Der Kanton lanciert zum friedlichen Miteinander am Rhein die Social-Media-Aktion #Rhylax. Sie soll auf ein respektvolles Zusammensein aufmerksam machen. Man kann Bilder einsenden und auf Facebook sowie Instagram mitmachen. Zu gewinnen gibt es Wickelfische und Eintritte in die Kaserne.

Neu am Marktplatz: Mampf beim neuen Schlemmermarkt

Mampf ohne Ende: Der Montag auf dem Marktplatz. ©A.Schwald

Ganz neu bietet die Stadt auf dem Marktplatz jeweils montags einen Schlemmermarkt. Seit heute bieten zum Wochenstart mehrere Foodtrucks ein Speise-Angebot an, von Burger über Schnitzelbrote bis zu Würsten vom Grill. Als Ergänzung zu den bisherigen Anbieter wie dem Piadina-Stand und dem Eiche-Speisangebot. Der Frischwarenmarkt wird dann ab Dienstag starten. Das Aufkommen am ersten Montag über Mittag war gross, was allerdings auch daran lag, dass die Journalisten die Medienkonferenz des Standortmarketings Basel gleich zur Mittagsverpflegung nutzten.

Innenstadt: Rausstuhlen, ab sofort auch mit Plastikstühlen

Metallgestell oder Plastik: Neu darf man als Wirt wieder wählen. ©A.Schwald

Seit dieser Saison sind die in Basel verpönten «Monobloc»-Plastikstühle zum Rausstuhlen vor die Beiz wieder erlaubt. Zehn Jahre lang waren die klobigen, vorwiegend weissen Plastikmonster verboten. Erst seit der Inkraftsetzung der neuen Verordnung zur Nutzung des öffentlichen Raums (NöRV) ist der Bann gefallen. Viele davon sieht man dennoch nicht: Die meisten Lokale hatten ihr Mobiliar noch zu Zeiten des Plastikstuhlverbots angeschafft – und das sieht natürlich gefälliger aus, auch wenn es nicht unbedingt stabiler ist als der Designklassiker aus Plastik. Die Imbissbuden von nebenan jedenfalls werden sich jedenfalls freuen, dass neu auch wieder schlichtes und billiges Material zum Einsatz kommen kann. Sie dürfen allerdings immer noch keine Fremdwerbung tragen.

Kaserne: Auf die Planken vorm Parterre – und dann zur Aussen-Bar

Nach der Überwinterung kommt wieder Leben aufs Areal. ©Screenshot Sonntagsflug barfi.ch

Auf dem Kasernenareal sorgt derzeit das Parterre mit seiner Terrasse für die kulinarische Bespassung. Ab nächster Woche ist aber geplant, dass auch die Aussenbar wieder geöffnet hat, «wenn das Wetter mitspielt», wie es bei der Betreiberin «Parterre Basel» auf Anfrage heisst. Die Sitzplätze mit den Liegestühlen aus Holz und der ausladenden Wiese im Quartier bietet sich auch zu frühen Frühlingszeiten als Ort zum Geniessen an. Und vor allem dafür, noch einmal die Atmosphäre zu geniessen: Denn die Kaserne wird nach der erfolgreichen Abstimmung in den kommenden Jahren umgebaut und das Areal damit aufgewertet. Also: Das Alte geniessen, bevor das Neue kommt.

Hafenspass: Vorboten des Frühlings

Abendstimmung beim «Hafechäs»: Herrliches Wochenende. ©Kurt Schuwei / Shift Mode

Erste Sonnen-Gäste begrüsst das Projekt «Hafechäs» auf dem Hafenareal Klybeck heute schon. Dort gibt es nicht nur Käse- und andere Speisen, sondern auch eine gemütliche Aussenbestuhlung, die sich bereits dieses Wochenende grosser Beliebtheit erfreute. Ende März folgen die anderen Einrichtung: Patschifig, Landestelle und Marina öffnen alle in Kürze mit ihrem Programm. Natürlich immer noch ein wenig witterungsabhängig, da das Wetter trotz kräftiger Sonnenstrahlen immer noch unsicher ist, wie Katja Reichenstein vom Projekt Shift Mode sagt.

