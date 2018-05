Aktionstag Alkoholprobleme am 24. Mai

Am Nationalen Aktionstag Alkoholprobleme haben alle Interessierten die Gelegenheit, im Rahmen einer Stadtführung mehr über die Basler Trinkkultur zu erfahren: Welche Klöster haben früher Weinbau betrieben? Wo wurden Betrunkene eingesperrt, und was hat es mit dem „Haus zur Steinwand“ auf sich? Die Führungen leitet der bekannte Stadtführer „Grabmacherjoggi“ alias Roger Jean Rebmann. Er wird jeweils von einem Suchtexperten oder einer Suchtexpertin begleitet, die ihr Fachwissen einbringen. So erhalten Interessierte Informationen zur Kulturgeschichte des Alkohols und erfahren gleichzeitig, was heutzutage aus fachlicher Sicht ein massvoller Konsum ist.

Stadtführungen

Die Stadtführungen werden von der Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit der Suchthilfe Region Basel, dem Blauen Kreuz beider Basel und der Multikulturellen Suchtberatungsstelle beider Basel organisiert. Die kostenlosen Stadtführungen starten jeweils um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 17.30 Uhr und dauern rund 75 Minuten. Treffpunkt ist am Theaterplatz beim Tinguely-Brunnen.

Öffentlicher Vortrag

Das nationale Schwerpunktthema des diesjährigen Aktionstages widmet sich Konsummotiven und lautet „Dreimal täglich – wenn Alkohol zum Medikament wird“. Problematischer Alkoholkonsum und psychische Probleme treten häufig gemeinsam auf. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Alkohol als eine Art Medikament eingesetzt wird, um unangenehme Symptome zu lindern.

Diesem Schwerpunktthema widmet sich der öffentliche Vortrag von Gerhard Wiesbeck, Suchtexperte und ärztlicher Zentrumsleiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Dabei geht er der Frage nach, ob Alkohol als eines der verbreitetsten „Problemlösungsmittel“ tatsächlich gegen vielerlei Beschwerden hilft.

Der Nationale Aktionstag Alkoholprobleme

Der Nationale Aktionstag Alkoholprobleme wird von den drei sprachregionalen Fachverbänden Fachverband Sucht, Groupement Romand d’Etudes des Addictions, INGRADO – Servizi per le dipendenze von Sucht Schweiz, dem Blauen Kreuz, der Schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin und den Anonymen Alkoholikern getragen und vom Nationalen Programm Alkohol finanziert. Der Aktionstag wird jeweils individuell in den Kantonen umgesetzt.

Hinweise:

Kostenlose Führungen: Donnerstag, 24. Mai 2018, jeweils um 10.30 Uhr, 13.30 Uhr, 15.30 Uhr und 17.30 Uhr, Treffpunkt am Theaterplatz beim Tinguely-Brunnen, Dauer der Führungen: ca. 75 Minuten

Vortrag: Donnerstag, 24. Mai 2018, 19 Uhr, Alte Universität Basel, Rheinsprung 9, Hörsaal 101