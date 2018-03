Aktivisten weiterhin gegen Pferde an der Basler Fasnacht

Der Kampagnenleiter „Für eine Basler Fasnacht ohne Tiere" meint, nachdem die Behörden und die Organisatoren des Fasnachtsumzuges die Pferdekutschen weiterhin tolerieren, dass trotz dieser Tradition es Basel an Mut gekostet hätte, diese abzuschaffen. Er wirft der Basler Fasnacht zudem vor, dass sie gegenüber einer solchen Thematik die Augen verschliessen würden.

Des Weiteren meint der Leiter der Kampagne, Olivier Bieli, dass ein Fünftel der Pferde unter Medikamente gestellt wurden, damit sie vor allem den Anlass stressfreier überstehen können. Das ruhig Spritzen der Tiere grenze an Tierquälerei.

Die Tiere, welche während der diesjährigen Fasnacht von Tierärzten kontrolliert wurden, haben nur geringe Stresssyntome gezeigt. Einerseits liege dies am Zeitpunkt der Kontrolle: die Tiere wurden vor dem Umzug gecheckt, deshalb würden sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Stresssyntome aufzeigen. Andererseits liege dies auch daran, dass viele Tiere sediert, also ruhig gestellt wurden. Deshalb sei die Herzfrequenz natürlich für Tierärzte zufriedenstellend.

Für die Aktivisten sei es nicht einfach, so Bieli: Einer der Aktivisten soll sogar von einem Kutscher mit der Peitsche am Kopf verletzt worden sein. Trotz allem lassen sich die Aktivisten nicht unterkriegen und setzen sich weiterhin für das Wohl der Pferde an der Basler Fasnacht unter dem Motto: „Gemeinsam für die Tiere in Not“ ein.