Aktuelle Situation bei Robi-Spiel-Aktionen

CABB AG will weiter wachsen

Die CABB-Gruppe investiert weiter in ihren Standort Pratteln. Das bekräftigte der Geschäftsführungsvorsitzende Peter Vanacker heute im Rahmen des Jahrespressegesprächs. Die Investi­tionssumme für das laufende Jahr liegt mit rund 40 Millionen Franken noch einmal über dem Niveau von 2017. Über die Hälfte dieser Summe fliesst in die weitere Umsetzung des Sicherheitsprogramms «Fit for Future», der Rest verteilt sich auf den Aus- und Neubau von Anlagen für Wachstumsprojekte.