Alarm: Basler Hafen-Frachtterminals vor dem Containerinfarkt - Unerwarteter langer Bahnunterbruch der Hauptschlagader Deutschlands

So ein Seemann ist natürlich auch geschäftstüchtig. Der holländische Rheinschiffer reibt sich die Hände. Als am vergangenen Wochenende bekannt geworden war, dass die Rheintalbahnstrecke bei Raststatt bis Ende Monat gesperrt werden muss, sind die Frachtraten für Rheinschiffe schnell angestiegen. Diese Freude teilt die Sprecherin der Basler Hafenfirma Rhenus Logistics, Claudia Bracher, nicht.

Sie spricht von «explodierenden Charterpreisen» bei den Rheinschiffen, seit das Trassee bei Raststatt mit seinen verbogenen Schienen gesperrt worden war. Die Rhenus deren Tochter Contargo auch Züge auf der Nord-Süd-Achse von Skandinavien und den Benelux-Ländern nach Italien und umgekehrt befrachtet, versucht Ausweichtransporte auf dem Rhein Mannheim und Ludwigshafen anzubieten. Die Contargo will für den Export ab Basel vier zusätzliche Schiffe einsetzen. Um weiter die sich stauende Ware weiterverladen zu können.

4'000 Container täglich

Derweil bleibt auch die Deutsche Bahn nicht untätig: Mit Hochdruck werde an einem Umleitungskonzept gearbeitet, schreibt die Weiler Zeitung. Während in den Basler Rheinhäfen die Fracht noch fleissig verladen wird, so herrscht am Weiler Umschlagbahnhof wegen dem Bahnunterbruch zwischen Karlsruhe und Offenburg tote Hose. Rund 140 Mitarbeitende haben es sehr gemütlich, seit sich das Trassee bei Rastatt bei der Untertunnelung abgesenkt hat. Die Schweizerischen Bundesbahnen dagegen melden, dass die Güterverladeterminals noch keine Probleme hatten, die Waren abzunehmen. Ein Transport-Chaos wird allerdings befürchtet, wenn der Hupac-Verkehr nach Ende der Ferien in Italien wieder seinen normalen Betrieb aufnehmen wird.

Rund 4'000 «Wagenmodule», also Container, verkehren normalerweise über die Nord-Südachse. Die unterbrochene Strecke der Rheintalbahn ist ein «Hauptverkehrskorridor», den rund 60 bis 70 Frachtzüge täglich befahren. Auch die Grossverteiler Migros und Coop rechnen wegen der Streckenblockierung zwar nicht mit «Lieferengpässen», da ein grosser Teil der Importe bereits jetzt über den Rhein abgewickelt werde. Aber einen Teil der Güter habe man bereits auf die Lastwagen umdisponiert. Von der Blockierung seien vom Weihnachtsschmuck bis zur Grapefruit alles betroffen.

Kein Konzept

Gute Nachrichten fürs Containergeschäft also. Dennoch könnten die Basler Verlader vor dem Containerinfarkt stehen. Da sie die Container nicht schnell genug weiterverladen können und die Hafenfirmen Zeit brauchen, um genügend Rheinschiffe zu buchen. Noch hat die Deutsche Bahn kein Umleitungskonzept vorgelegt. Und auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB ist noch nicht klar, wie genau die 60 Züge, die sie in Basel täglich abnehmen würden, weiterfahren sollten.

Genauso wenig ist klar, wann die Strecke wieder normal befahr sein wird. Dass das Bahn-Chaos Ende August behoben sein könnte, bezweifeln nicht nur Spediteure. Auch die Schweizer Politiker sind skeptisch. In einem Comminqué fordert etwa Nationalrat Adrian Amstutz vom Nutzfahrzeugfahrband Astag «Sofortmassnahmen». Zwar profitieren die Camioneure von der Blockierung. Allerdings nur so lange, wie die Süddeutschen Frachtterminals nicht mit hängengeblieben Containern verstopft sind. Überhaupt sind die Schweizer Politiker sauer. Die 26 Milliarden Franken teure Nord-Süd-Achse Neat sei eine Perle in der Wüste. Nun müssten die umliegenden Länder endlich ihre Bahninfrastruktur ausbauen, so lautet für einmal der einhellige politische Tenor von links bis rechts.

