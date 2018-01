Albert Malgin ist der neue Trainer des EHC Basel

Kaum zu glauben: Im alten Basel standen am ersten Tag des neuen Jahres eine Reihe von Neujahrsbesuchen an. Anna von der Mühll-Sarasin schrieb nieder, wie ein Neujahrstag anno dazumal war und gewährt einen lebendigen und überraschenden Einblick in diesen fast verloren gegangenen Brauch.