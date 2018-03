Alex zeigt Tinguely den Brunnenmeister

Der Tinguely Brunnen ohne Wasser! Eines der kulturellen Wahrzeichen von Basel steht still. Keine Sorge, das ist nicht weiter ungewöhnlich. Alle zwei Wochen wird der Brunnen geleert, geputzt und geschrubbt. Die Reinigung dauert rund zwei Stunden. «Der Fasnachtsbrunnen ist 41 Jahre alt und sieht noch immer top aus», freut sich Alex Dänzer, IWB-Brunnenmeister. Neben der Reinigung mit Javelwasser achtet das Brunnenreinigungs-Team darauf, dass keine Kalkablagerungen die Figuren weiss werden lassen. «Der Brunnen soll so erhalten werden, wie es Jean Tinguely vorgesehen hat», sagt der Brunnen-Meister. Das Wasser des Tinguely- und des Messeplatz-Brunnens sickert nicht ins Grundwasser. Deswegen werden diese beiden täglich kontrolliert, ob sie auch einwandfrei funktionieren.

Ein seltener Anblick: Stillstand beim Tinguely-Brunnen © barfi.ch

Wie kam das Velo dort hin?

Alex Dänzer und sein Team kümmern sich nicht nur um die Sauberkeit des Brunnens, sondern achten jeweils auf die Umbebung. «Es bitzeli meh!», sagt der Teamchef sei nie fehl am Platz. So sähen die Leute, dass geputzt würde. Denn auch Littering ist ein Thema rund um die Brunnen. «Wir finden allerlei», erzählt Alex Dänzer. «Zum Beispiel lag einmal ein Velo im Tinguely-Brunnen». Immer wieder werden Schlüssel oder gar Ringe im Brunnen gefunden. «Was für persönliche Dramen sich da wohl abspielen», rätselt der Brunnenmeister.

Alle zwei Wochen werden die Basler Brunnen gereinigt © barfi.ch

Die Gegenstände werden auf dem Basler Fundbüro abgegeben. Besonders freut sich das Brunnen-Team, wenn Geld gefunden wird. «Es bringt ja Glück, wenn man in Basel Geld in die Brunnen wirft», schmunzelt Alex Dänzer mit einem Augenzwinkern. Manchmal kann sich das Team dank den Zähnerli- und Zwanzgerli ein Znüni sponsern lassen. Verdient haben sie es sich allemal: In Basel stehen 211 Brunnen auf der Allmend. Da gibt es viel zu tun: «Im Schnitt sind es zwanzig Brunnen, die wir täglich putzen», so der Brunnen-Chef.

Basilisk-Brunnen «Es ist ein Stolz der Stadt Basel»; sagt Alex Dänzer über den Basilisk-Brunnen. Kaufen kann man ihn nicht, nur als Geschenk erhalten. Diese Brunnen erfahren eine hohe Belastung. Am Rhein entlang dienen sie den Joggern als Trinkbrunnen, im Sommer zum Leidwesen des Brunnenmeisters als Grill-Abkühlung und als Abfall.

Ein Teil von Basel sein

Für das fünfköpfige Team ist es nicht nur irgendein Job, es ist «der» Job. «Wir alle leben unseren Job», sagt Dänzer. «Wenn wir an einem Brunnen vorbeikommen, achten wir darauf, ob alles in Ordnung ist». Bei Bedarf würde dann eine Petflasche entsorgt oder eine Plastiktasche herausgenommen. «Es gibt Leute, die sagen, es sei nur Putzen», erzählt Alex Dänzer. «Aber wir kümmern uns um etwas, das Basel stolz macht». Es sind Quereinsteiger, die Basels Brunnen sauber halten.

Die Reinigung dauert rund zwei Stunden © barfi.ch

Noch im Frühling tauchen Räppli auf

An der Fasnacht gibt es eine Spezialreinigungstour. «Während den drey scheenschte Dääg machen wir täglich Kontrollgänge durch die Innenstadt», sagt Alex Dänzer. «Am Donnerstag ist dann der Grossreinigungstag, da werden alle Kräfte eingesetzt». Bei den Hotspots montieren sie grosse Siebe, damit der Brunnen nicht überläuft, egal wieviel Räppli reingeschmissen wurden. Diese sind übrigens auch lange nach der Fasnacht noch ein Thema.«Drei Monate nach der Fasnacht tauchen die Räppli noch auf».

Die Räppli tauchen lange nach der Fasnacht immer wieder auf © barfi.ch

Wenn die Baselworld stattfindet, leistet das Team ebenfalls Sondereinsätze. Denn Basel soll für die internationalen Gäste glänzen. An der Art Basel wird Alex Dänzer schon ein halbes Jahr im Vorfeld als Berater hinzugenommen: Was ist möglich bei Kunstinstallationen beim Messeplatz-Brunnen? Die verrückteste Idee sei ein Reisfeld im Brunnen gewesen, erzählt er. Doch dies kam nicht zustande. Dann hat das Team natürlich auch einen Einsatz am Berchtoldstag, wenn aus dem Brunnen in der Freien Strasse nicht mehr Wasser, sondern Hypokras sprudelt.

Viel mehr als Putzen

Das IWB Wasserlabor nimmt an den öffentlichen Brunnen auch Proben für die Qualitätsmessung des Basler Trinkwassers. «Pro Woche werden rund zehn Proben genommen», erklärt Alex Dänzer. «An welchen Brunnen wissen wir vorher natürlich nicht». Falls es bei einer Probe Anzeichen auf Verschmutzung gäbe, geht das Brunnenteam sofort los und und untersucht weiter, was die Ursache der Verschmutzung ist. Am Ende fällt es leicht zu verstehen, warum die Arbeit des Brunnenmeisters wirklich viel mehr bedeutet, als nur Putzen.