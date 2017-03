Alkohol und Tabak: Neue Website für den Jugendschutz

Die Medizinischen Dienste des Gesundheitsdepartements setzen sich dafür ein, dass die gesetzlichen Jugendschutzbestimmungen zu Alkohol und Tabak eingehalten werden. Deshalb haben sie im Jahr 2016 wiederum Testkäufe in Auftrag gegeben. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Verkaufsquote zwar erfreulicherweise abgenommen, Tabak wurde aber immer noch in über 40% der Fälle an Minderjährige verkauft (-8.9% gegenüber 2015). Beim Verkauf von Spirituosen (Verkaufsquote 20%, -4%) und Bier (22.4%, -26.6%) wurden die gesetzlichen Bestimmungen deutlich häufiger eingehalten. Auffallend ist, dass an weibliche Testpersonen insgesamt fast doppelt so häufig Zigaretten oder Alkohol verkauft wurden als an männliche Testpersonen.

Hier geht es zur neuen Webseite: www.jugendschutzbasel.ch