Alkoholisierter Geisterfahrer auf der kantonalen Autobahn H18

Am Samstagabend war auf der kantonalen Autobahn H18 bei Münchenstein, zwischen dem Reinachertunnel und der Ausfahrt Münchenstein, auf der Fahrbahn in Richtung Delsberg, ein Geisterfahrer in der falschen Richtung unterwegs. Der fehlbare Lenker war alkoholisiert. Zu einem Unfall kam es nicht. Verletzt wurde niemand.