Alkoholisierter Personenwagenlenker verursacht Auffahrkollision

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 49-jähriger Personenwagenlenker auf der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern. Beim Zubringer auf die H18 wechselte er den Fahrstreifen in Richtung Delémont. In Folge einer Streifkollision, welche sich unmittelbar davor auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Zubringer Birsfelden ereignete, mussten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsen. Dies bemerkte der Personenwagen zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Auto auf. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug nach vorne geschoben und kollidierte mit einem weiteren Personenwagen.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Ein beim Lenker des unfallverursachenden Fahrzeuges durchgeführter Alkoholatemlufttest ergab einen Wert von 0.45 mg/L.

Der Führerausweis wurde dem Lenker abgenommen, er wird entsprechend an die Staatsanwaltschaft verzeigt.