Alkoholverkauf vor und während Fussballspiel vom kommenden Samstag eingestellt

Während den Begegnungen der beiden Fussball-Clubs war es wiederholt zu Ausschreitungen oder Störaktionen beim und im Stadion, aber auch auf Baselbieter Boden gekommen – so etwa am 10. April 2016 (siehe die Medienmitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartementes) oder am 23. September 2017 (vgl. die Medienmitteilung der Polizei Basel-Landschaft). Aufgrund der dabei festgestellten teilweise sehr grossen Gewaltbereitschaft einzelner Fangruppierungen kommt die Kantonspolizei für das Spiel vom kommenden Samstag zur Risikoeinschätzung «High Risk». Im Vorfeld des Matches stellen die Verkaufsstellen im Umfeld des Stadions den Verkauf von alkoholischen Getränken ab Stadionöffnung (17 Uhr) ein.

Letztmals hatte die Kantonspolizei am 8. September 2014 beim Match zwischen der Schweiz und England eine Riskoeinschätzung «High Risk» vorgenommen; die Umsetzung der damals versuchsweisen Alkoholregelung verlief problemlos. Alle Verkaufsstellen im und rund um das Stadion hatten in den definierten Zeitfenstern keine alkoholischen Getränke feilgeboten, wie gleichentags in einer Medienmitteilung bilanziert. Nach den positiven Erfahrungen während der Testphase war die heute noch gültige liberalisierte Alkoholregelung per 1. Januar 2015 in die noch bis Mitte Jahr gültige regionale Vereinbarung als Ergänzung aufgenommen worden. Die Auflösung der regionalen Vereinbarung und das neue Verrechnungsmodell für Sport- und Konzertveranstaltungen werden nichts an der mit den Risikoeinschätzungen verbundenen Alkoholregelung ändern.