Alleine gegen seine Genossen: SP-Regierungsrat Wessels will den Gundeli-Tunnel

Baudirektor Hans-Peter Wessels ist zwar in den Ferien, aber trotzdem da. Kurz vor Weihnachten hatte der Gundeli-Tunnel im Rathaus für rote Köpfe gesorgt. Der Tunnel unter dem zweitgrössten Basler Quartier sei ein «Wolf im Schafspelz» sagte etwa Grossrat Jörg Vitelli und meinte damit, dass sich das Projekt seit Planungsbeginn in den 70er Jahren so manches Mal gewandelt habe. Während sich Beatrice Isler (CVP) und Heiner Vischer (LDP) auf bürgerlicher Seite für den Tunnel einsetzten, überwies das Parlament die Motion von Dominique König-Lüdin knapp mit 43 zu 40 Stimmen der Regierung. Damit wurde die Regierung in einer ersten Stufe dazu verpflichtet, dazu Stellung zu nehmen, ob sie das 600 Millionen-Projekt für sinnvoll hält oder nicht.

Klare Worte

An das Parlament richtet die Regierung, in der Vorbereitung für die Sitzung von nächster Woche, deutliche Worte: «Unter den parlamentarischen Vorstössen könnte der Grosse Rat definitiv die Motion «Stop Gundelitunnel» überweisen. Sie würde den Regierungsrat beauftragen, sich verbindlich gegen den Ausbau von Strassenkapazitäten im Perimeter des Gundeldingertunnels einzusetzen. Der Regierungsrat hält an der langfristigen Option einer Ringlösung zwischen der A2/A3 im Gellertdreieck und der Nordtangente respektive der A35 fest und beantragt Ablehnung der Motion.»

Heute meldet sich dazu Regierungsrat Wessels in der Basellandschaftlichen Zeitung in einem Kommentar zu Wort und fordert, dass es kein «Denkverbot» geben dürfe, was diese Hochleistungsstrasse angehe. Da der Verkehr in der Stadt weiter zunehme, vergebe man sich mit diesem Parlamentsbeschluss eine Chance. Streit in der Basler Verkehrspolitik ist nichts Neues. Nicole Stocker stellvertretende Leiterin Kommunikation beim Baudepartement findet das Vorgehen von Hans-Peter Wessels nicht aussergewöhnlich: «Vor der Debatte muss man ja schliesslich über die Themen reden.» Das Parlament sei über die Haltung der Regierung schon informiert. «Sobald der Bericht aus der Regierung vorliegt, können sich Regierungsräte problemlos öffentlich äussern.»

Regierung: Vom «Nein» zum «Vielleicht doch»

Das Verfahren im Rathaus ist relativ kompliziert: In einer ersten Stufe überweist das Parlament eine Motion der Regierung zur Berichterstattung. Der zuständige Regierungsrat prüft anschliessend mit den Fachleuten in seinem Departement die Faktenlage. Anschliessend beschliesst die Regierung, ob sie die Motion annimmt oder ablehnt. Im Fall der Hochleistungsstrassen durch die Stadt ist die Haltung der Regierung bestenfalls ambivalent, so schreibt sie an den Grossen Rat: «Bereits in der Strategie <Hochleistungsstrassen> aus dem Jahr 2015 hält der Regierungsrat fest, dass er das ursprüngliche Projekt des Gundeldingertunnels, auch bekannt als <Autobahnanschluss Basel City> nicht mehr weiterverfolgen will.»

Regierungsrat Wessels allerdings fordert heute das Parlament auf, sich gegen ein «Denkverbot», was den Tunnel angeht, zu stemmen, so schreibt Wessels: «Gerade im Gundeli ist der Anteil des Durchgangsverkehrs sehr hoch: Mehr als die Hälfte der Autos, die auf den beiden Hauptachsen Gundeldingerstrasse und Dornacherstrasse unterwegs sind, haben ihr Ziel nicht im Quartier. Diese Fahrten könnten in einen Tunnel unter dem Quartier verlagert werden. Was weniger Lärm, mehr Sicherheit und bessere Luft im Gundeli bedeuten würde.» Ende gut, alles gut, also? Nein, doch nicht: Im Bericht an das Parlament klingt das aber etwas nachdenklicher: «Die Gründe für die damalige und nach wie vor gültige Haltung des Regierungsrates sind, dass ein im Bereich des Dorenbachviadukts endender Autobahnzubringer zwar das Gundeldingerquartier und die heute übermässig stark belastete Nauenstrasse massgeblich entlasten kann, dafür aber zu einer Verschlechterung der Situation im Bereich Basel-West und Binningen führen würde, wo der Gundeldingertunnel enden sollte.»

Binningen weiss von nichts

Das ist nur eine der Unklarheiten rund um den Tunnel, weder ist Baselland mit der Umfahrung Allschwil einen Schritt weiter, noch hat die Gemeinde Binningen Stellung zum Tunnel bezogen. Auf der Pendenzenliste des Gemeinderates ist dort eine Anfrage noch aus dem Jahr 2014 hängig. Baudirektor Wessels prescht aber unbeirrt vor: «Auf der anderen Seite muss parallel dazu das Autobahnnetz gestärkt werden, damit dieses den Mehrverkehr aufnehmen kann. Nur so wird es gelingen, die Lebensqualität in den Wohnquartieren langfristig zu erhalten oder zu verbessern. Genau hier könnte eine stadtnahe Tangente einen wichtigen Beitrag leisten.»

Die Regierung ist da gleicher Meinung und berichtet dem Parlament: «Gleichzeitig hat der Regierungsrat in seiner Strategie festgehalten, dass eine Hochleistungsstrasse unter dem Gundeldingerquartier nur dann sinnvoll ist, wenn diese als Teil eines Ringsystems weitergeführt und mit der Nordtangente verbunden werden kann.» Für Betrieb und rote Köpfe im Rathaus ist gesorgt. Die Regierung steht hinter dem Baudirektor. Das Ringsystem um die Stadt scheint aber weniger von einem «Denkverbot» als vom Kantönli-Geist und dem ewigen Streit in der Basler Verkehrspolitik bedroht. Auf die Parlamentsdebatte darf man gespannt sein.

