Alles bereit für den Oscar: Und zwei junge Basler machen sich ernsthafte Hoffnungen

Ein fast frühlingshafter Sonntagnachmittag. Giacun Caduff ist frisch vom berühmten Oscar-Luncheon in Los Angeles nach Basel zurückgekehrt, Jean De Meuron ist noch in den USA. Für de Meuron ist es 5 Uhr morgens, er kommt direkt vom Filmset: Eine durchgearbeitete Nacht. Im Gespräch, das via Skype stattfindet, erzählen die beiden Produzenten von Emma Stone, von der Schnell-Lebigkeit der Filmwelt und welchen Ratschlag von Arthur Cohn geholfen hat.

Das Selfie mit Emma Stone

Etwas Oscar-Luft hatten Jean de Meuron und Giacun Caduff schon vor der Preisverleihung geschnuppert. Letzte Woche fand der Nominierten-Luncheon im Beverly Hilton Hotel am Santa Monica Boulevard statt, ein Essen für alle, die auf der Liste stehen. «Man sagt, es sei der beste Oscar-Event, weil dieser Anlass relaxter ist als die Verleihung der Academy Awards», so Giacun Caduff. An diesem Nachmittag sind die Nominierten unter sich: Wenn man eintrifft, wird draussen noch kurz ein Foto gemacht. Doch sobald man im Hotel ist, betritt man eine eigene Hollywood-Welt. «Es gab natürlich eine Tischordnung, plötzlich sitzt man neben Berühmtheiten», freut sich Giacun Caduff.

So sieht die Einladungskarte für den Nominierten-Luncheon aus (© instagram/theacademy)

Nach dem Essen konnten die Eingeladenen auch im Saal umhergehen und Berufskollegen treffen. So kam es zum mittlerweile berühmten Selfie von Giacun Caduff und Regisseur Timo von Gunten mit der Schauspielerin Emma Stone. Giacun Caduff lacht, als er von dieser Begegnung erzählt: «Wir hatte eine super Pick-Up-Line und sagten Emma Stone, wir seien extra für sie aus der Schweiz hergeflogen.» Einen Moment lang habe sie gestutzt und als sie sah, dass die beiden nominiert waren, lachte sie.

Jane Birkin in der Hauptrolle

Der 30-minütige Kurzfilm «La femme et le TGV», den die Basler produziert haben, läuft derzeit in 2’000 amerikanischen Kinos. Hinter diesem Erfolg steht viel Arbeit: «Momentan gibt es unglaublich viel zu tun», sagt Giacun Caduff. Ruhige Momente sind selten geworden. Aber er geniesse diese einzigartige Chance und die aufregende Zeit kurz vor den Oscars.

Jane Birkin in der Hauptrolle der Elisa Lafontaine: Jeden Tag winkt sie dem vorbeifahrenden TGV. (© La femme et le TGV).

Die Planung des grossen Abends läuft auf Hochtouren: «Ich habe ein Ticket und freue mich total auf den Abend», sagt Giacun. Es sei cool, so eine Chance zu kriegen und er sei auch happy, sagt der Produzent. «Aber der Oscar ist nicht ‹on my mind›, wenn ich einen Film mache», relativiert er.

Am Set von «La femme et le TGV» im Hauptbahnhof in Zürich. (© La femme et le TGV).

Der Ursprung des Films liegt drei Jahre zurück als Jungregisseur Timo von Gunten die Geschichte der Bernerin, die von ihrem Häuschen am Bahngleis 16 Jahre lang dem vorbeifahrenden TGV-Lokführer zuwinkte und mit ihm einen romantischen Briefverkehr beginnt. Doch mit dem Fahrplanwechsel fuhr der Zug plötzlich eine andere Strecke, alles wirkte verloren. Für diese Geschichte über Einsamkeit, Liebe und Aussergewöhnliches, konnte Jane Birkin als Hauptdarstellerin gewonnen werden.

Die Garderobenfrage Bei aller Gelassenheit kommen die beiden jungen Herren nicht um die Frage nach dem passenden Outfit herum. «Wir müssen einfach einen Smoking tragen», sagt Gicaun Caduff. Regisseur Timo von Gunten und er werden Hugo Boss-Smokings tragen, die gesponsert werden. Jean de Meuron schwankt noch zwischen einem Tom Ford- oder Ralph Lauren-Smoking.

Vor den Oscars ist nach den Oscars

Natürlich wäre es toll, wenn die Basler einen Oscar nach Hause bringen könnten. Doch die beiden Produzenten sind schon lange genug im Geschäft, um sich nicht blenden zu lassen. «Man sagt, am Dienstag nach den Oscars ‹Hollywood already moved on›», so Jean De Meuron. Ein Oscar bedeutet eigentlich den Startschuss für weitere Projekte. Eine Pause dürfe man sich kaum gönnen.

Wie schnell es geht, haben die beiden aus erster Hand erfahren: Thierry Zwiegoff, der Regisseur des Fillms «Bad Santa», erzählte an einem Gässli-Filmfestival, dass der Hype um seinen erfolgreichen Film genau zwei Wochen gedauert hätte. «Das Geschäft ist unglaublich schnelllebig», bestätigt Jean de Meuron. Die Nomination selbst sei ein grosser Achtungserfolg. «Die eigentliche Frage ist: Wie geht man damit um?».

Den Tipp von Arthur Cohn

Altmeister Arthur Cohn hatte auch seine Finger im Spiel, wenn auch im weitesten Sinne. «Er ist ein Freund der Familie und verfolgt meine Karriere schon seit langem», sagt Jean de Meuron, Sohn des Stararchitekten Pierre de Meuron. Nachdem der Kultproduzent erfahren hatte, dass der Kurzfilm viele Filmfestivals gewonnen hat, empfahl er den jungen Produzenten, den Film an die Academy Awards zu senden. «Ich bin ihm sehr dankbar», sagt Jean De Meuron. Wie das Urteil von Arthur Cohn ausfällt, wissen die Produzenten nicht. Nach den Oscars werde de Meuron ihn jedoch nach seiner Meinung fragen.

Einen weiteren Tipp hat der Altmeister dem jungen Produzenten mit auf den Weg gegeben: «Er hat mir gesagt, dass ich diese Zeit geniessen und das Beste aus der Nomination machen sollte», sagt Jean De Meuron. Doch eben: eine Nomination ist nur der Startschuss für weitere Projekte. «Wir gehen für den Ride und haben Spass», sagt Giacun Caduff. «Wenn es klappt, klappt es.»

