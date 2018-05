Alles oder Nichts: Blacks Stars gegen Délemont

Nach dem die BSC Old Boys letzten Monat bekanntgaben, dass sie ihre erste Mannschaft freiwillig aus der Promotion League zurückziehen und nächste Saison in der 1. Liga antreten, hat nun ein anderer Basler Fussballverein die Chance, die Lücke zu füllen.

Um in der Promotion League mitspielen zu können, musste in den letzten Jahren immer mehr Geld in die Hand genommen werden. Zudem schafften immer weniger Junioren den Sprung in die 1. Mannschaft. Eine Rechnung, die für die Verantwortlichen im nicht mehr aufging und sie sich deshalb für den Abstieg in die vierthöchste Spielklasse des Schweizer Fussballs entschieden.

In die andere Richtung soll es nun endlich für den FC Black Stars gehen. Seit Jahren strebt die Mannschaft aus dem Bachgrabenquartier den Aufstieg in die Promotion League an, immer war man gescheitert. Und auch diese Saison sah es lange nicht gut aus. Noch im März war «Blägg», wie der Verein genannt wird, noch irgendwo im Tabellenmittelfeld zu finden. Doch seither reihte die Mannschaft von Trainer Samir Tabakovic Sieg an Sieg. 19 von 21 möglichen Punkten wurden geholt. Keine der insgesamt 41 1. Liga Mannschaften holte in dieser Zeitspanne mehr Punkte.

Nun fehlt nur noch ein Sieg um die die Barragespiele zur Promotion League zu erreichen. Im Heimspiel heute um 16 Uhr gegen SR Delémont soll dies gelingen.

In der Barrage würde «Blägg» auf die AC Bellinzona treffen. Mit 22 Punkten Vorsprung führen die Südschweizer Gruppe 3 der 1. Liga souverän an. Der frühere A-Ligist strebt mit vielen finanziellen Mitteln die Rückkehr in den Profifussball an. Würden sich die Black Stars in einer eventuellen Barrage gegen die Tessiner durchsetzen, wäre das zum Abschluss der Saison eine faustdicke Überraschung.