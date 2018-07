Allianz Cinema Basel: So sieht das Programm aus

Am 2. August startet Allianz Cinema in Basel mit der Vorpremiere von «The Extraordinary Journey Of The Fakir» in die Kinosaison 2018. Die Komödie begeistert mit der Geschichte des jungen indischen Fakirs Aja, der in einem IKEA-Schrank um die halbe Welt reist, und basiert auf dem gleichnamigen Beststeller des französischen Autors Romain Puértolas.



Auch in diesem Jahr kommen viele hochkarätige Filme auf die Leinwand, welche mit internationalen Auszeichnungen wie Oscars oder Golden Globes glänzen. So erhielt der Film «Lady Bird» gleich zwei Golden Globes als bester Film und für die beste Hauptdarstellerin (Saoirse Ronan). Der mit 13 Oscars nominierte Fantasyfilm «The Shape of Water» von Guillermo del Toro erhielt gleich 4 Auszeichnungen als bester Film, beste Regie, beste Filmmusik und bestes Szenenbild und ist in diesem Jahr einer der grossen Kino-Favoriten. Aber auch Filme wie «Thelma & Louise», «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» und «Darkest Hour» gehören zu den Oscar-prämierten Filmen bei Allianz Cinema.

Ab dem 6. Juli 2018 ab 12:30 Uhr kann man auf allianzcinema.ch, auf www.starticket.ch sowie bei allen Starticket Vorverkaufsstellen ihre Tickets für den Kinoabend im Freien sichern. Zudem ist eine begrenzte Anzahl Karten jeden Tag ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.