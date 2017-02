Allschwil: Alkoholisiert in parkiertes Auto gedonnert

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein alkoholisierter Lenker (24 jährig) mit seinem Personenwagen in der Baslerstrasse in Allschwil Richtung Basel. Kurz nach der Einmündung Bettenstrasse, geriet er mit seinem Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand und kollidierte mit einem korrekt parkierten Personenwagen. Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall in einen weiteren, korrekt parkierten Personenwagen geschoben.

Ein beim fehlbaren Autolenker durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt.