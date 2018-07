Allschwil lanciert Ende August eine Kulturwoche

Zum Auftakt der Allschwiler Kulturwoche präsentiert der Verein Fachwerk die Musiktheater- Produktion «Die Rose von Jericho»: Zwanzig Schülerinnen und Schüler führen dieses Stück zusammen mit dem bekannten Liedermacher Linard Bardill im Garten des Heimatmuseums auf. Als Highlight findet die zweite «internationale LandArt im Dorf» statt, die vom Künstlerpaar Peter und Marie Hess (atelier5) konzipiert und mit 22 LandArt-Künstler/innen aus Europa und Asien sowie einer Sekundarklasse aus Allschwil durchgeführt wird. Am Mittwochnachmittag gastiert das Theater Arlecchino im Garten des Heimatmuseums und wird mit der Produktion «Gläini Häggs Dintegläggs» die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Das Fachwerk zeigt am Donnerstagabend eine «Surprise»-Filmvorführung im Heimkatmuseum, die den Auftakt zum zweiten Wochenende der Kulturwoche 2018 bildet.

Viele Gründe zum Feiern

Am zweiten Wochenende gibt es gleich in dreifacher Hinsicht Grund zum Feiern. Im Monat August vor 50 Jahren wurde das Heimatmuseum Allschwil eröffnet. Das Jugend- und Freizeithaus blickt auf 40 Jahre „Offene Jugendarbeit Freizeithaus Allschwil“ zurück und zelebriert dieses Ereignis am Freitagabend mit einem Open-Air Konzert der Allschwiler Hip-Hop- Pioniere «Brandhärd» im Park des Freizeithauses. Gleichzeitig kann sich das kunstaffine Publikum an der Präsentation der neusten Werke lokaler Künstlerinnen und Künstler in der Kunstausstellung des Allschwiler Kunst-Vereins im Mühlestall erfreuen. Am Samstag feiert der Verein «Schwyzerörgelifründe Allschwil» sein 25-jähriges Jubiläum und lädt zu «Stubeten» in die Gasthöfe im Dorfkern von Allschwil ein.

Finissage als Höhepunkt

Als Höhepunkt der Kulturwoche 2018 findet am gleichen Tag die Finissage der zweiten «internationalen LandArt im Dorf» statt. Im Rahmen von Führungen und Begehungen vor Ort können die Besucherinnen und Besucher in einen Dialog mit den Land-Art-Künstlerinnen und -Künstlern treten und so die geschaffenen Kunstwerke aus dem Blickwinkel ihrer Schöpfer begreifen und bewundern.