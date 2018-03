Almi und Salvi gehen getrennte Wege und lösen das Fasnachtskiechli auf

Eine Zusammenarbeit auf der Bühne und in der Vorbereitung für eine Vorfasnachtsproduktion wie das Fasnachtskiechli ist eine intensive Zeit und dies fordert von beiden Protagonisten viel. In den vergangenen 11 Jahren durfte man gemeinsam grosse Momente erleben, jedoch spüren beide Darsteller Abnutzungserscheinungen in der Zusammenarbeit. Bevor dies dem Publikum in einer Vorstellung bewusst wird, haben beide gemeinsam beschlossen, die Zusammenarbeit zu beenden und das Fasnachtskiechli nicht mehr fortzuführen.

Patrick Allmandinger konzentriert sich nun auf neue, spannende Projekte. Er wird im Sommer ein Buch im Friedrich Reinhardt Verlag veröffentlichen, ein neues Soloprogramm präsentieren und natürlich wird Almi auch der Vorfasnacht und Fasnacht treu bleiben. Hierzu kann und darf noch nicht zu viel verraten werden. Jedoch eines ist sicher, es wird sich um ein spezielles Konzept handeln, das auch die feinen, leisen Töne anschlägt.

Man darf sich freuen, Allmandinger wird in naher Zukunft noch einiges an positiven Überraschungen bieten – wir werden die Fans und Medien zu gegebener Zeit informieren.