Alphornbläser, Bergkäse und SBB-Chef Andreas Meyer in Basel

Zugsentgleisungen in Bern und Luzern. Verspätungen und Zugsausfälle nach einer Notbremsung von FC Basel-Fans am Samstagabend sind nichts gegen Alphornmusik und eine revidierte und mit dem «Pro-Montagna-Logo» versehenen Lokomotive. «Glauben Sie mir», sagt Andreas Meyer vor einigen Basler Medienschaffenden heute vor Mittag: «mit allen Partnern hätten wir das nicht gemacht.» Zwar bediene die SBB nicht alle Bergstrecken, aber die Berge seien eine Herzensangelegenheit. Im Gegenzug sagt Joos Sutter, Bündner und Vorsitzender der Geschäftsleitung von Coop, er sei vom «Bergler» zum «Bähnler» geworden.

Herr Wetter aus Obwalden

Tatsächlich ist es rührend, Herrn Wetter aus Obwalden treffen zu können, der in Obwalden Spezialitäten für Pro Montagna herstellt. Die Coop-Patenschaft für Berggebiete feiert mit der Lok, die ein Jahr lang durch die Schweiz reisen wird, ihr 75-jähriges Bestehen. Seit 2006 seien 8,3 Millionen Franken zusammengekommen, mit der etwa der Umbau einer Käserei in Gluringen habe unterstützt werden können.

Jede Notbremsung ein Notfall

Am Samstag hatten FC Basel-Fans die Notbremse gezogen, um sich in einem Vorort von St. Gallen mit anderen Hooligans eine Schlägerei zu liefern. Andreas Meyer sagt danach gefragt, er sei überzeugt, dass das Personal so gut wie möglich gehandelt habe. «Bei einer Notbremsung müssen wir davon ausgehen, dass es sich um einen Notfall handelt.» Mehr lässt sich der SBB-Chef nicht entlocken, schliesslich sei man da, um Pro Montagna zu feiern. Ganz aus Selbstlosigkeit geschieht das allerdings nicht. So rechnen sich die SBB mit der Eröffnung der Verteilzentrale von Coop in Schafisheim gute Geschäfte aus. Und auch in den Bahnhöfen arbeite man ja sehr gut zusammen: Es seien die Pronto-Shops, die die Bahnhöfe zu einem attraktiven Lebensraum machen würden.