Als das Basler Wasser giftig war

Im 12. Und 13. Jahrhundert war der Bischofssitz auf dem Münsterplatz die mächtigste Basler Adresse, hier liefen alle Fäden zusammen, hier wurden alle wichtigen Entscheidungen gefällt. Doch Wasser gab es dort oben, wo schon die Römer ihr Kastell hatten, keineswegs. Bedienstete mussten täglich in die Schlucht hinunterlaufen, die heute die Basler Innerstadt ist. Dort unten gab es einige Lochbrunnen, an denen Arme und Reiche ihren Wasserbedarf decken mussten.

Teuflisches Seuchengebräu

Und damals war die Wasserqualität Glückssache. Wenn es verseucht war konnte das lebensspendende Nass plötzlich zu einem teuflischen Seuchengebräu werden, einem tödlichen Gift.

Wasser vom Margarethenhügel

1266 setzte sich Bischof Heinrich von Neuenburg für den Bau einer Leitung ein, die das Wasser bis auf dem Münsterhügel bringen solle. Dieses Wasser wurde aus Quellen abgeleitet, die auf dem Margarethenhügel entsprangen, und zum Besitz des Bischofs gehörten.

Das Spalenbrunnwerk

Einige Jahrzehnte später entwickelten sich aus dieser ersten Wasserleitung das Münsterbrunnwerk und das Spalenbrunnwerk, die ersten Basler Wasserwerke. Für dessen Versorgung mussten allerdings noch mehr Quellen angezapft werden. Namentlich waren dies Quellen aus dem Holee und dem Neubad.

Fäkalien, Abfälle, Tierkadaver

Bald schon versorgte dieses Wasser zehn öffentliche überdachte Brunnen auf dem ganzen Stadtgebiet. Zudem gab es in der Talstadt unten noch etwa gleich viele Quellen, die angebohrt und zu Brunnen gemacht wurden. Die Wasser des Rheins und des Birsig waren beide nicht zum trinken geeignet, weil sie massiv verunreinigt waren, mit Fäkalien, Abfällen, Tierkadavern.

Direkt über dem Birsig schlachten

Der Birsig war besonders übel vergiftet, denn am Barfi und am Marktplatz wurde im Mittelalter geschlachtet, die Schlachthäuser waren direkt über dem Birsig gebaut worden. Die Abfälle, die Eingeweide, das Blut gelangten direkt ins Wasser – das alles ergab, vor allem im Sommer, ein infernalisches Gebräu. Deshalb waren alle Brunnen, die in der Nähe des Birsig lagen, extrem gefährlich. Und zwar bis tief ins 19. Jahrhundert hinein.

Arsenhaltige Natronlösung

Als im 17. Und 18. Jahrhundert die Industrie aufkam, wurde es mit der Wasserversuchung noch schlimmer. Da wurde etwa Tag für Tag Arsenhaltige Natronlösung ohne viel Federlesens in den Rhein gekippt.

Brechreiz, Krämpfe, Tod

Immer wieder vergiftete das Wasser ganze Anwohnerfamilien aufs übelste, mit Übelkeit und Durchfall fing es an, dann kamen Krämpfe, bei Kindern, Seniorinnen und Senioren endete das immer wieder mal tödlich.

Ein Privileg

Erst in den 1860-iger Jahren, also vor etwas mehr als 150 Jahren, wurde die ganze Misere methodisch angepackt, es entstanden eine Kanalisation, sowie das erste Basler Druckwassernetz. Bis in die 1920-iger Jahre hinein brauchte die Entwicklung hin zu einer wirklich unbedenklichen Wasserversorgung. Das sollte man sich manchmal vor Augen führen, wenn man am Morgen eine halbe Stunde duscht, das WC fröhlich spült und sich am Lavabo rasiert: Sauberes Wasser ist ein Privileg!

