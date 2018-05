Am Sonntag: Zweiter Basler Frauenlauf

Als Einzelläuferin, mit Kindern, Arbeitskolleginnen oder Freundinnen – alles ist möglich! Am Sonntag, 6. Mai, versammeln sich Frauen jeglichen Alters auf dem Marktplatz in Basel zum zweiten Frauenlauf nach 2017. Sie können als Einzelläuferinnen in zahlreichen verschiedenen Alterskategorien starten – auch jugendliche Läuferinnen zwischen 10 und 18 Jahren sind herzlich willkommen. In der Familienkategorie können die Frauen aber auch zusammen mit ihren Kindern antreten, sie können mit Freundinnen in grösseren Gruppen starten oder in der Fun-Kategorie mit einem kreativen Motto teilnehmen.

©Basler Frauenlauf

Zur Wahl steht die grosse Runde über 10 km oder die halb so lange über 5 km: Diese kann man zügig joggend, intervallmässig, walkend oder auch in gemütlicherem Tempo zurücklegen. Der Marktplatz im Zentrum von Basel ist nicht nur Start- und Zielort, sondern auch Festplatz für die über 1000 Teilnehmerinnen und ihre Familien, denn Frauen bilden nach wie vor deren Mittelpunkt.

