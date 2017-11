Am Tag kommts billiger: Wie und wann in Basel abgeschleppt wird

«Früher gab es so richtig wahnsinnige Tage für uns», erzählt Hans-Peter Gerber, Inhaber vom H.P. Gerber Abschleppdienst. Vor allem an der Fasnacht, vor dem Morgestraich, mussten in Basel einige Autos von seinem Team aus Parkverboten abtransportiert werden. Seit Jahren arbeitet H.P. Gerber zusammen mit der Basler Kantonspolizei und der BVB. Wenn ein Wagen entfernt werden muss, wird seine Firma angerufen: «Heute mit der Sperrung der Innenstadt haben wir leider nicht mehr so viel zu tun.»

Bei Grossanlässen wie dem autofreien Slow-Up dürfen sich er und seine Firma allerdings immer noch auf ein paar Aufträge freuen. «Unter dem Jahr sind es ansonsten eher Einzelfälle, wie Falschparkierer oder wenn ein Zügelwagen nicht an eine Wohnung kommt.» Steht ein PkW im Weg, wird der natürlich nicht gleich sofort weggeräumt. Zuerst versucht die Kantonspolizei den Inhaber ausfindig zu machen und ihn zu kontaktieren. Erst wenn alle Versuche gescheitert sind, wird der Abschlepp-Spezialist aufgeboten. «Das ist gar nicht so teuer», meint Hans-Peter Gerber. «Ausser Sonntagnacht, da zahlt man am meisten. Mit um die 400 Franken muss man dann rechnen.» Ansonsten, am Tag, sei es dann etwa 100 Franken günstiger. Beim Falschparkieren kommt dann noch die Busse der Polizei obendrauf. Dann kann das schon rund 550 Franken teuer werden. Geld, das man sicher wo anders lieber investiert hätte.

Auch die BVB kämpft mit Falschparkierern

In Basel kommt noch ein weiterer Kostenpunkt schneller dazu, als einem lieb ist: das Drämmli. In der Stadt gibt es verschiedene Parkfelder, die Nahe am Tramgleis platziert sind – zum Beispiel beim Leonhardsgraben. Wer hier nicht sauber steht, blockiert schnell ungewollt die Tramlinie. Das packt beim Abschleppen einen guten Batzen obendrauf: «Man muss mit einer anteilmässigen Beteiligung an Aufwandskosten des Betriebunterbruchs rechnen», erklärt BVB-Sprecher Benjamin Schmid. Kann zum Beispiel die Linie 3 aufgrund eines Autos beim Leonhardsgraben nicht passieren, wird die Leitstelle informiert und es muss umgeleitet werden. Auch dann macht sich die Polizei auf die Suche nach dem Fahrzeuginhaber. Ist dieser nicht erreichbar, wird abgeschleppt.

Kommt die BVB ins Spiel, kann sich der geschuldete Betrag schnell in den vierstelligen Bereich erhöhen. Und das kann schnell gehen: Ein Fall im 2012 zeigte, dass die BVB eher den Wagen entfernen liess, anstatt um eine Haaresbreite daran vorbeizufahren. «Wir gehen dabei lieber auf Nummer sicher und schliessen Schäden am Tram und Dritten aus», hiess es damals von Seiten BVB.